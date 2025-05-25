Dev Operasyonda 19 Gözaltı: Rüşvet, İnsan Ticareti ve Uyuşturucu...

Iğdır'da gerçekleştirilen iki soruşturma kapsamında büyük bir operasyon gerçekleştirildi. Rüşvet, insan ticareti ve uyuşturucu gibi suçlardan 19 kişi gözaltına alındı.

Dev Operasyonda 19 Gözaltı: Rüşvet, İnsan Ticareti ve Uyuşturucu...

Iğdır Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde, Iğdır Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütülen iki bağlantılı soruşturma kapsamında büyük bir operasyon düzenlendi. "Rüşvet Alan Adliye Çalışanları" ile "İnsan Ticareti, Fuhuş ve Uyuşturucu Madde İmal ve Ticareti" soruşturmaları çerçevesinde, aralarında adliye personeli, rüşvet veren şahıslar ve insan ticareti ile fuhuşa aracılık ettiği değerlendirilen kişilerin de bulunduğu toplam 19 kişi gözaltına alındı.

Operasyon kapsamında, insan ticareti ve fuhuş suçlarının işlendiği tespit edilen Melekli Beldesi'nde faaliyet gösteren 9 eğlence mekanı ile şüphelilere ait toplam 33 adreste eş zamanlı aramalar yapıldı. Bu aramalarda yaklaşık bir buçuk milyon TL değerinde döviz ve Türk Lirası cinsinden para, çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde, ruhsatsız silahlar ve çok sayıda dijital materyale el konuldu.

Ayrıca, izinsiz çalıştığı tespit edilen 107 yabancı uyruklu kadın da incelenmek üzere Düzensiz Göçmen ve Ön Kabul Sevk Merkezi'ne götürülerek muhafaza altına alındı.

Kaynak: İHA

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