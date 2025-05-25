Düzce'de Kaçakçılık Operasyonu: 10 Kişiye İşlem

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Polis ve Jandarma Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri operasyonlarına devam ediyor.

Bu çerçevede ekipler son bir hafta içerisinde 8 ayrı olaya müdahale etti. Operasyonlarda 300 Litre kaçak akaryakıt, 110 paket kaçak sigara, 4 adet sahte plaka, 18 adet cep telefonu ve 18 adet kaçak akıllı saat ele geçirildi.

Olaylarla ilgili 10 kişi hakkında işlem yapıldı.

Kaynak: İHA