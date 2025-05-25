Düzce'de Kaçakçılık Operasyonu: 10 Kişiye İşlem
Düzce'de son bir haftada gerçekleştirilen denetimlerde kaçak akaryakıt, sigara, cep telefonu, sahte plaka ve kaçak akıllı saat ele geçirildi, 10 kişiye işlem yapıldı.
Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Polis ve Jandarma Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri operasyonlarına devam ediyor.
Bu çerçevede ekipler son bir hafta içerisinde 8 ayrı olaya müdahale etti. Operasyonlarda 300 Litre kaçak akaryakıt, 110 paket kaçak sigara, 4 adet sahte plaka, 18 adet cep telefonu ve 18 adet kaçak akıllı saat ele geçirildi.
Olaylarla ilgili 10 kişi hakkında işlem yapıldı.
Kaynak: İHA
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