Düzce'de Kaçakçılık Operasyonu: 10 Kişiye İşlem

Düzce'de son bir haftada gerçekleştirilen denetimlerde kaçak akaryakıt, sigara, cep telefonu, sahte plaka ve kaçak akıllı saat ele geçirildi, 10 kişiye işlem yapıldı.

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Düzce'de Kaçakçılık Operasyonu: 10 Kişiye İşlem

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Polis ve Jandarma Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri operasyonlarına devam ediyor.

Bu çerçevede ekipler son bir hafta içerisinde 8 ayrı olaya müdahale etti. Operasyonlarda 300 Litre kaçak akaryakıt, 110 paket kaçak sigara, 4 adet sahte plaka, 18 adet cep telefonu ve 18 adet kaçak akıllı saat ele geçirildi.

Olaylarla ilgili 10 kişi hakkında işlem yapıldı.

Kaynak: İHA

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