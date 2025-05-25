İstanbul İçin Bir Uyarı da AKOM'dan! Çarşambaya Kadar Dikkat

Meteoroloji'nin ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri Dairesi Başkanlığı’ndan (AKOM)’dan da İstanbul ve Marmara Bölgesi için yarın sabahtan itibaren etkili olacağı tahmin edilen yağış uyarısı geldi.

İstanbul başta olmak üzere Marmara bölgesi geneli, Orta Akdeniz üzerinden gelen alçak basınç sistemi ile birlikte Balkanlar üzerinden gelen serin havanın etkisi altına giriyor.

TOZ TAŞINIMINA DİKKAT

Yağışların, pazartesi sabah erken saatlerden (03.00) itibaren; Silivri, Çatalca gibi batı bölgelerinden başlayarak öğle saatlerine (15.00) kadar il genelinde yer yer kuvvetli şekilde etkili olabileceği tahmin ediliyor.

Önümüzdeki hafta ortasına (çarşamba) kadar bölgede etkili olması beklenen sistem nedeni ile aralıklarla sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmur geçişlerinin yaşanacağı, sıcaklıkların ise 17-22 derece aralığında mevsim normalleri altında seyredeceği öngörülüyor. Ayrıca, sistem nedeni ile Afrika kökenli tozların da taşınımı gerçekleşirken, İstanbul’da bu gece ve pazartesi görülecek yağışların çamurlu olabileceği öngörülüyor.

Kaynak: ANKA