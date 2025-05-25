Düzce’de IŞİD ve FETÖ Operasyonu: 4 Gözaltı
Düzce’de IŞİD ve FETÖ/PYD terör operasyonu operasyonunda gözaltına alınan 4 kişiye işlem yapıldı.
Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından il genelinde IŞİD ve FETÖ/PYD terör operasyonları devam ediyor.
Ekipler tarafından son bir haftada yapılan operasyonlar da IŞİD terör örgütüne üye olma şüphelisi 3 şahıs ile FETÖ/PYD terör örgütüne üye olma şüphelisi 1 sahsa işlem yapıldı.
Kaynak: İHA
Emekli ve Memur Maaşlarında Gözler Haziran Takviminde: Ödemeler Kurban Bayramı'ndan Önce Yatacak mı?