Düzce’de IŞİD ve FETÖ Operasyonu: 4 Gözaltı

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından il genelinde IŞİD ve FETÖ/PYD terör operasyonları devam ediyor.

Ekipler tarafından son bir haftada yapılan operasyonlar da IŞİD terör örgütüne üye olma şüphelisi 3 şahıs ile FETÖ/PYD terör örgütüne üye olma şüphelisi 1 sahsa işlem yapıldı.

Kaynak: İHA