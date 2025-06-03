Yapay Zeka Ülkelerin En İdeal Erkeğini Çizdi: Bakın Türkiye'nin İdeal Erkek Tipi Nasıl?
Sosyal medyada dikkat çeken bir içerik, yapay zekânın estetik anlayışa etkisini bir kez daha gözler önüne serdi.
Kaynak: Haber Merkezi
“Germany Time” adlı Instagram hesabı, dünya genelindeki ülkelerin hayali “ideal erkek” yüzlerini yapay zeka yardımıyla oluşturduğu bir video yayınladı. Kısa sürede viral olan bu paylaşım, Balkanlar’dan Latin Amerika’ya kadar geniş bir kitlenin ilgisini topladı.
Bu projede, İsviçre'den Kenya’ya, Türkiye’den Arjantin’e kadar birçok ülke için dijital olarak tasarlanmış erkek portreleri yer aldı. Her bir yüz, o ülkenin kültürel kodlarını ve estetik algılarını yansıtan bir temsiliyetle oluşturuldu.
Yapay zekâ sayesinde oluşturulan bu görseller, sadece görsel bir deneyim sunmakla kalmadı; takipçiler yorumlarıyla projeye yoğun şekilde katıldı. Özellikle Sırbistan, İzlanda ve Arjantin'e ait dijital yüzler sosyal medyada övgüyle karşılandı.
Uzmanlara göre bu tarz yapay zekâ projeleri, kullanıcıların güzellik anlayışını yansıttığı gibi, toplumların kendilerini nasıl görmek istediklerine dair sosyokültürel veriler de sağlıyor. Eğlenceli bir içerik gibi görünse de, “Germany Time” benzeri çalışmalar kültürel temsillerin yapay zeka aracılığıyla nasıl yeniden üretildiğini gösteren güçlü örnekler arasında yer alıyor.