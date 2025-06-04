Bedava Fiyata Gezebileceğiniz 6 Ülke Belli Oldu!

Yurtdışına çıkmak çoğu insan için "hayal" gibi görünse de aslında doğru rota ve planlama ile oldukça düşük bütçelerle unutulmaz deneyimler yaşamak mümkün. Uçak bileti, bavul ücreti, otel konaklaması derken cüzdanlar hızla boşalsa da bazı ülkeler hala sırt çantalı gezginler için cennet sayılıyor.

Avustralyalı gezgin çift Georgia ve Dan, sosyal medya üzerinden takipçilerine ilham olacak bir liste paylaştı. Gezileri boyunca harcadıkları ortalama tutarları da aktaran çift, günlük yaşam giderlerinin oldukça düşük olduğu ülkeleri deneyimleriyle birlikte sıraladı.

1. Guatemala – Mistik Dağlar, Düşük Fiyatlar

Listede ilk sırayı Orta Amerika'nın renkli ülkesi Guatemala alıyor. Volkanları, gölleri ve Maya kültürüyle dikkat çeken ülkede çiftin günlük masrafı oldukça düşük:

Konaklama: 15 $

Ulaşım: 10 $

Aktiviteler: 10 $

Yemek: 6 $

2. Nikaragua – Sessiz Sakin Bir Cennet

Guatemala'dan sonra Nikaragua geliyor. Doğal güzellikleri ve uygun fiyatlı şehir yaşamıyla dikkat çeken bu ülke, özellikle genç gezginlerin gözdesi:

Konaklama: 18 $

Ulaşım: 8 $

Aktiviteler: 15 $

Yemek: 5 $

3. Fas – Egzotik Bir Kaçış

Kuzey Afrika’nın egzotik ülkesi Fas, kültürel zenginliği ve uygun fiyatlarıyla listede yer alıyor. Geleneksel pazarlar, tarihi medreseler ve çöl turları oldukça cazip:

Konaklama: 20 $

Ulaşım: 1 $

Aktiviteler: 12 $

Yemek: 8 $

4. Kolombiya – Latin Rüyası

Enerjik gece hayatı ve tarihi şehirleriyle ünlü Kolombiya, hem keşfetmek hem de tasarruf etmek isteyenlerin uğrak noktası olmuş:

Konaklama: 22 $

Ulaşım: 1 $

Aktiviteler: 20 $

Yemek: 6 $

5. Türkiye – Ucuzluk ve Lezzetin Buluştuğu Nokta

Çiftin listesinde yer alan sürpriz ülkelerden biri de Türkiye. Özellikle döviz kuru avantajı sayesinde yeme-içme ve ulaşım oldukça hesaplı. Tarihi zenginlikleri ve misafirperver halkıyla Türkiye, sırt çantalı gezginler için ideal bir durak.

6. Bolivya – Güney Amerika’nın Gizli Hazinesi

Son sırada ise Güney Amerika’nın gözden kaçan ülkesi Bolivya yer alıyor. Gölleri, dağları ve eşsiz manzaralarıyla büyüleyici olan ülkede günlük harcamalar oldukça düşük:

Konaklama: 15 $

Yemek: 3 $

Kaynak: Haber Merkezi