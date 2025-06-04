Ne Doğuş Holding Ne Sabancı Holding Ne de Yıldız Holding! Türkiye'nin En Güçlü Markası Belli Oldu
Uluslararası marka değerlendirme kuruluşu Brand Finance, 2025 yılına ilişkin "en güçlü markalar" listesini yayımladı. Marka değerinden toplumsal etkiye kadar pek çok kriterin değerlendirildiği sıralamada, bu yıl Türkiye'de dikkat çeken bir değişiklik yaşandı.
Kaynak: Haber Merkezi
Güvenilirlik, dijital etki gücü, müşteri memnuniyeti, çevresel sorumluluk, şeffaflık ve etik yönetim gibi unsurların dikkate alındığı analizde, geleneksel devlerin önüne geçen bir marka dikkatleri üzerine çekti. Listede Doğuş ve Sabancı grubu şirketlerinin gerisinde kalan dev isim, perakende sektöründeki güçlü performansıyla öne çıktı.
TÜRKİYE'NİN EN GÜÇLÜ MARKASI MİGROS OLDU
Uluslararası marka değerleme kuruluşu Brand Finance tarafından yayımlanan 2025 yılı "en güçlü markalar" listesinde Türkiye’nin zirvesinde olan Migros yer aldı.
Gıda perakendesi alanında faaliyet gösteren Migros, 2025 yılı itibarıyla Türkiye’nin en güçlü markası olarak zirveye yerleşti. Brand Finance raporuna göre Migros, bu başarıyı sadece yaygınlığıyla değil, aynı zamanda dijital altyapısı, inovatif yapısı ve toplumsal katkısıyla elde etti.
AVRUPA’DA DA TEK ‘AAA+’ ALAN GIDA PERAKENDECİSİ
Şirketten yapılan açıklamada, “Avrupa’nın önde gelen gıda perakendecilerinin performans ve marka gücü karşılaştırıldığında Migros, ‘AAA+’ notu alan tek şirket olmuştur” denildi. Bu başarı, yalnızca Türkiye çapında değil, Avrupa genelinde de güçlü bir marka etkisi yarattı.
KOÇ VE SABANCI GRUPLARINI GERİDE BIRAKTI
Migros’un bu başarısı, geleneksel olarak listenin üst sıralarında yer alan Sabancı, Yıldız Holding'i geride bırakmasıyla da öne çıktı. Brand Finance verileri, marka gücünün sadece finansal büyüklükle değil, aynı zamanda tüketiciyle kurulan bağ ve kurumsal değerlerle belirlendiğini bir kez daha ortaya koydu.