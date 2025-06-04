Ne Doğuş Holding Ne Sabancı Holding Ne de Yıldız Holding! Türkiye'nin En Güçlü Markası Belli Oldu

TÜRKİYE'NİN EN GÜÇLÜ MARKASI MİGROS OLDU

Uluslararası marka değerleme kuruluşu Brand Finance tarafından yayımlanan 2025 yılı "en güçlü markalar" listesinde Türkiye’nin zirvesinde olan Migros yer aldı.

Gıda perakendesi alanında faaliyet gösteren Migros, 2025 yılı itibarıyla Türkiye’nin en güçlü markası olarak zirveye yerleşti. Brand Finance raporuna göre Migros, bu başarıyı sadece yaygınlığıyla değil, aynı zamanda dijital altyapısı, inovatif yapısı ve toplumsal katkısıyla elde etti.