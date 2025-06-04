Bayramda Çalışanları İlgilendiriyor: Mesai Ücretleriniz Çok Daha Fazla Olabilir! İşte Hesap Tablosu

4857 sayılı İş Kanunu, ulusal bayram ve genel tatil günlerinde işçilerin çalıştırılamayacağını belirtir. Ancak, toplu iş sözleşmesinde ya da bireysel sözleşmelerde aksi yönde bir düzenleme varsa, çalıştırmak mümkündür. Böyle bir hüküm yoksa, işçinin yazılı rızası olmadan çalıştırılması yasal değildir. Öte yandan, sağlık, güvenlik ve turizm gibi kesintisiz hizmetin zorunlu olduğu sektörlerde bayramda çalışma daha yaygın bir durumdur.