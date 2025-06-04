Bayramda Çalışanları İlgilendiriyor: Mesai Ücretleriniz Çok Daha Fazla Olabilir! İşte Hesap Tablosu
Bayram tatillerinde çalışan işçilere yönelik ücretlendirme, İş Kanunu kapsamında açık kurallarla belirlenmiştir. Hafta tatili ya da fazla mesai durumlarında izin kullanımı mümkünken, dini ve milli bayram günlerinde bu geçerli değildir. Bu günlerde çalıştırılan işçiye mutlaka ek ödeme yapılmalıdır. Peki, bayram mesaisi nasıl hesaplanır? İşte çalışanların bilmesi gereken kritik detaylar...
Kaynak: Haber Merkezi
4857 sayılı İş Kanunu, ulusal bayram ve genel tatil günlerinde işçilerin çalıştırılamayacağını belirtir. Ancak, toplu iş sözleşmesinde ya da bireysel sözleşmelerde aksi yönde bir düzenleme varsa, çalıştırmak mümkündür. Böyle bir hüküm yoksa, işçinin yazılı rızası olmadan çalıştırılması yasal değildir. Öte yandan, sağlık, güvenlik ve turizm gibi kesintisiz hizmetin zorunlu olduğu sektörlerde bayramda çalışma daha yaygın bir durumdur.
BAYRAMDA ÇALIŞAN İŞÇİYE FAZLA MESAİ ÜCRETİ MÜMKÜN
Hafta tatilinde çalışan bir işçiye fazla mesai ücreti yerine izin verilmesi mümkündür. Ancak bu uygulama bayram günleri için geçerli değildir. Ulusal ya da dini bayramda görev yapan işçilere yalnızca nakdi ödeme yapılması esastır. Örneğin, Pazar günü çalışan bir işçiye 1,5 gün izin verilebilirken, bayramda çalışan birine bu şekilde telafi yapılamaz; ücret ödenmesi zorunludur.
1 SAATLİK MESAİ BİLE TAM GÜN ÜCRET SAYILIYOR
Bayram günlerinde işçi, sadece bir saat bile çalışsa, bu çalışması tam gün üzerinden değerlendirilir. Yani, günlük ücretine ek olarak bir günlük daha ücret alma hakkı doğar. Eğer çalışılan süre 7,5 saati aşarsa, aşan süre fazla mesai sayılır ve buna uygun ödeme yapılması gerekir.
AREFFE GÜNÜ MESAİ HESAPLAMASI NASIL YAPILIR?
Ramazan, Kurban ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın arifesi saat 13.00 itibarıyla tatil kapsamına girer. Dolayısıyla, arife günü saat 13.00'ten sonra yapılan çalışma resmi tatil sayılır. Bu tarihten önceki çalışmalarsa fazla mesai olarak değerlendirilir. Bu durumda işçiye normal maaşına ek olarak yarım günlük daha ödeme yapılması gerekir.
BAYRAM MESAİSİ NE KADAR? İŞTE HESAPLAMA TABLOSU
Brüt maaşı 30 bin TL olan bir işçi, arife günü öğleden sonra ve bayramın ilk iki gününde çalışırsa, brüt 2.500 TL'lik ek gelir elde eder. Bu hesaplamada günlük brüt ücret üzerinden bayram günlerine denk gelen ödeme kalemleri esas alınır.
HAFTA TATİLİ HAKKI
Yasalara göre, işçi bir hafta içinde toplam 45 saat çalıştıysa, haftada en az bir gün (24 saat) kesintisiz dinlenme hakkı kazanır. Eğer bu gün çalıştırılırsa, işçiye 1,5 günlük ücret ödenmelidir. Çalışma süresi birkaç saatle sınırlıysa, bu süreye denk gelen ücret yüzde 50 zamlı olarak hesaplanmalıdır.
BAYRAM VE HAFTA TATİLİ AYNI GÜNE DENK GELİRSE NE OLUR?
Eğer bayram günü, işçinin hafta tatiline denk geliyorsa ve o gün çalışıyorsa, en yüksek ücreti sağlayan yöntem uygulanır. Örneğin, bayramın hafta tatiline denk geldiği bir günde işçi tam gün çalıştıysa, 1,5 günlük ücret alır. Çalışma süresi yalnızca 1 saat bile olsa, ek 1 günlük ödeme hakkı doğar.
PAZAR GÜNÜ ÇALIŞMANIN KARŞILIĞI 1,5 GÜN TAM ÜCRET
Pazar günü dinlenmesi gereken bir işçi, haftalık tatil hakkını doldurduysa ve o gün çalıştırılırsa, 1,5 günlük ücret alır. Eğer bu işçi aynı zamanda arife günü ve bayramın üç gününde de çalıştıysa, toplam 4 günlük ek ödeme yapılmalıdır. Ancak haftada 45 saatin altında çalıştıysa veya hafta içinde izin kullandıysa, pazar günü çalışması hafta tatiline girmez ve toplamda 3,5 günlük ücret ödenir.