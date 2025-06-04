Hesabında Parası Olanlar Yandı! Hepsi Kapatıldı, Artık 1 Kuruş Para çekemeyeceksiniz

Papara’dan yapılan açıklamada, incelemelerin finansal sistemin şeffaflığı ve kullanıcı güvenliği için başlatıldığı belirtildi. Açıklamada, “Kontrol süreci boyunca hesabına giriş yapabilirsin, ancak geçici olarak bakiyeni kullanamayacak, hesabında işlem gerçekleştiremeyeceksin” ifadelerine yer verildi.