Hesabında Parası Olanlar Yandı! Hepsi Kapatıldı, Artık 1 Kuruş Para çekemeyeceksiniz
Yasadışı bahis soruşturması kapsamında kayyım atanan Papara, kullanıcı hesaplarında geniş çaplı bir inceleme başlattı. Şirket, kullanıcılarına gönderdiği bilgilendirme e-postalarıyla hesaplara geçici olarak bloke uygulandığını duyurdu. Hesap sahipleri, bu süreçte bakiyelerine ulaşamıyor ve hiçbir işlem gerçekleştiremiyor.
Kaynak: Haber Merkezi
Papara’dan yapılan açıklamada, incelemelerin finansal sistemin şeffaflığı ve kullanıcı güvenliği için başlatıldığı belirtildi. Açıklamada, “Kontrol süreci boyunca hesabına giriş yapabilirsin, ancak geçici olarak bakiyeni kullanamayacak, hesabında işlem gerçekleştiremeyeceksin” ifadelerine yer verildi.
HER HESAP TEK TEK DEĞERLENDİRİLİYOR
Papara yönetimi, denetimlerin kısa süre içinde tamamlanacağını ve sonuçların kullanıcılarla paylaşılacağını bildirdi. Ekipler, her bir hesabı tek tek incelemeye alarak kullanıcı hareketlerini detaylı biçimde analiz ediyor. İnceleme süreci boyunca bilgilendirmelerin e-posta yoluyla yapılacağı kaydedildi.
GÜNLÜK İŞLEM LİMİTLERİNDE YENİ DÜZENLEME
İncelemeler devam ederken Papara, kullanıcı işlem limitlerinde de güncellemeye gitti. Yeni düzenlemeye göre günlük işlem sınırı 10.000 TL olarak belirlendi.
Belirlenen limitler şu işlemler için geçerli olacak:
Bankadan Papara hesabına para yatırma: günlük 10.000 TL
Papara hesabından bankaya para gönderme ve ATM’den nakit çekme: günlük 10.000 TL
Papara Card ile alışveriş ve hesaplar arası transfer: günlük 10.000 TL
SÜRECİN ARKA PLANI: YASADIŞI BAHİS SORUŞTURMASI
27 Mayıs’ta İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan yasadışı bahis soruşturmasında Papara’nın kilit bir rol oynadığı iddia edilmişti. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın talebi üzerine, mahkeme kararıyla Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) şirketin yönetimine kayyım olarak atanmıştı. TMSF’nin devraldığı yönetim sonrası incelemeler derinleştirildi.