Elektrik Zammında Flaş Gelişme! Bunu Yapan Parasını Faiziyle Geri Alacak

ZAM TEBLİĞİ GECİKTİ, VATANDAŞ ÖNLEM ALAMADI

Elektrik faturalarındaki artış, 2024 yılında 5.000 kWh üzeri tüketim yapan konut abonelerini kapsayacak şekilde belirlenmişti. Ancak Deniz Yavuzyılmaz, bu zamma dair kamuoyunun ancak 7 Kasım 2024’te bilgilendirildiğini belirtti. Gecikmeli tebliğ nedeniyle vatandaşların tüketimlerini düşürmek ya da alternatif çözümler üretmek için zaman bulamadığını vurgulayan Yavuzyılmaz, “Zam kararı, halkın bilgisi dışında alınarak tuzak bir uygulamaya dönüştü” ifadelerini kullandı.