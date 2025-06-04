Elektrik Zammında Flaş Gelişme! Bunu Yapan Parasını Faiziyle Geri Alacak
CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, 1 Şubat 2025 itibarıyla uygulanan elektrik zammıyla ilgili dikkat çeken bir gelişmeyi kamuoyuna duyurdu.
Kaynak: ANKA
Yavuzyılmaz, Tüketici Hakem Heyeti'nin, söz konusu zammı “ayıplı” bulduğunu ve itiraz eden vatandaşa zam farkının yasal faiziyle birlikte geri ödenmesine karar verdiğini açıkladı.
BİREYSEL BAŞVURU YAPAN TÜKETİCİ HAKLI BULUNDU
Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Deniz Yavuzyılmaz, CHP olarak vatandaşlara Tüketici Hakem Heyetleri’ne başvuru çağrısı yaptıklarını hatırlattı. Yavuzyılmaz’ın verdiği bilgilere göre, Mersin’de yaşayan bir vatandaş 22 Mart 2025 tarihinde başvuruda bulundu. Başvuru sonucunda, 2.305 TL tutarındaki zam farkının faiziyle birlikte tüketiciye iadesine hükmedildi.
ZAM TEBLİĞİ GECİKTİ, VATANDAŞ ÖNLEM ALAMADI
Elektrik faturalarındaki artış, 2024 yılında 5.000 kWh üzeri tüketim yapan konut abonelerini kapsayacak şekilde belirlenmişti. Ancak Deniz Yavuzyılmaz, bu zamma dair kamuoyunun ancak 7 Kasım 2024’te bilgilendirildiğini belirtti. Gecikmeli tebliğ nedeniyle vatandaşların tüketimlerini düşürmek ya da alternatif çözümler üretmek için zaman bulamadığını vurgulayan Yavuzyılmaz, “Zam kararı, halkın bilgisi dışında alınarak tuzak bir uygulamaya dönüştü” ifadelerini kullandı.
DİLEKÇE ÖRNEĞİ PAYLAŞILDI, YURTTAŞLARA ÇAĞRI YAPILDI
Deniz Yavuzyılmaz, Tüketici Hakem Heyeti’nin verdiği kararın emsal niteliği taşıdığını belirterek, elektrik zammından mağdur olan tüm vatandaşlara başvuru yapma çağrısında bulundu. Yavuzyılmaz, Elektrik Mühendisleri Odası tarafından hazırlanan dilekçe örneğini kamuoyuyla paylaşarak, yüksek gelen elektrik faturalarıyla birlikte başvuru yapılabileceğini söyledi.
Vatandaşların bu yöntemle haksız tahsil edilen bedellerin iadesini alabileceğini vurgulayan Yavuzyılmaz, “İtiraz hakkımızı kullanalım, hakkımızı arayalım” dedi.