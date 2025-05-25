Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Suriye Cumhurbaşkanı Şara ile Görüştü

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Ankara'da, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile bir araya geldi. Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Suriye'de mali ve ekonomik reformlar ile refah artışı için birlikte atılacak adımları değerlendirdik" dedi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Suriye Cumhurbaşkanı Şara ile Görüştü

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Ankara'da, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile görüştü.

Cevdet Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Suriye Cumhurbaşkanı Sayın Ahmed Şara ile Suriye Dışişleri Bakanı Sayın Esad El Şeybani, Suriye Savunma Bakanı Sayın Morhaf Abo Kasra ve Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Mehmet Şimşek'in de katılımıyla Ankara’da gerçekleştirdiğimiz çalışma toplantısında, iki ülke arasındaki ilişkileri çok boyutlu şekilde ele aldık. Görüşmemizde; yeni dönemde ekonomik iş birliğimizin derinleştirilmesi üzerinde kapsamlı istişarelerde bulunduk. Suriye'de mali ve ekonomik reformlar ile refah artışı için birlikte atılacak adımları değerlendirdik" ifadelerini kullandı.

'EKONOMİDE ATILIMLAR GERÇEKLEŞMESİNİ BEKLİYORUZ'

Yılmaz, Suriye'de yaşanan tarihi dönüşüm ve siyasi devrimin kalkınma atılımları ile taçlanacağına yürekten inandıklarını belirterek, şunları aktardı. "Yaptırımların kalktığı bir ortamda; uzun zamandır kullanılmayan potansiyelin harekete geçmesini, kamu ve özel yatırımların artmasını ve yüksek büyüme oranları ile ekonomide atılımlar gerçekleşmesini bekliyoruz. Kalkınan Suriye, ikili ilişkilerimize olduğu gibi bölgesel refaha ve istikrara da büyük katkıda bulunacaktır. Sayın Ahmed Şara’ya ve heyetine yapıcı ve samimi yaklaşımları için teşekkür ediyorum. Suriye halkının barış, kalkınma ve yeniden imar sürecinde Türkiye olarak her türlü desteği vermeye devam edeceğiz"

Dolmabahçe'de Sürpriz Zirve... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye Lideri Şara ile Bir Araya GeldiDolmabahçe'de Sürpriz Zirve... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye Lideri Şara ile Bir Araya GeldiSiyaset
Bakan Bayraktar Duyurdu! Suriye ile Tarihi AnlaşmaBakan Bayraktar Duyurdu! Suriye ile Tarihi AnlaşmaGüncel

Kaynak: DHA

Etiketler
Cevdet Yılmaz Ahmed Şara
Düzce'de Kaçakçılık Operasyonu: 10 Kişiye İşlem Düzce'de Kaçakçılık Operasyonu: 10 Kişiye İşlem
Yaz Sıcaklarında Böceklenen Saksılara Son! Bu Yöntemle Bitkilerde Ne Sinek Ne Böcek Kalıyor Yaz Sıcaklarında Böceklenen Saksılara Son! Bu Yöntemle Bitkilerde Ne Sinek Ne Böcek Kalıyor
Düzce’de IŞİD ve FETÖ Operasyonu: 4 Gözaltı Düzce’de IŞİD ve FETÖ Operasyonu: 4 Gözaltı
Haziran Ayına Dikkat! Bu Kişiler Köşeyi Dönerken, Diğerleri Dizlerini Dövecek Haziran Ayına Dikkat! Bu Kişiler Köşeyi Dönerken, Diğerleri Dizlerini Dövecek
ÇOK OKUNANLAR
Emekli ve Memur Maaşlarında Gözler Haziran Takviminde: Ödemeler Kurban Bayramı'ndan Önce Yatacak mı? Emekli ve Memur Maaşlarında Gözler Haziran Takviminde: Ödemeler Kurban Bayramı'ndan Önce Yatacak mı?
İnternetten Alışveriş Yapanlar Dikkat! Ürün İadede Kargo Süreci Tümden Değişti İnternetten Alışveriş Yapanlar Dikkat! Ürün İadede Kargo Süreci Tümden Değişti
Ülkelere Göre Emeklilik Yaşları Belli Oldu! Türkiye'nin Listedeki Yeri Şaşırttı Ülkelere Göre Emeklilik Yaşları Belli Oldu! Türkiye'nin Listedeki Yeri Şaşırttı
Dünyanın En Güçlü Hava Kuvvetleri Açıklandı! Türkiye'nin Sıralaması Sürpriz Yarattı En Güçlü Hava Kuvvetleri Açıklandı! Türkiye Kaçıncı Sırada?
Trafikte Yeni Dönem Başlıyor! Bu Hataya Düşen Yandı 280 Bin Lira Para Cezası Var Bu Hataya Düşen Yandı, 280 Bin Lira Cezası Var