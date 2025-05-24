Dolmabahçe'de Sürpriz Zirve... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye Lideri Şara ile Bir Araya Geldi

Suriye'deki Beşar Esad yönetiminin 8 Aralık 2024 tarihinde devrilmesinin ardından Suriye'de yeni bir süreç başlarken, Türkiye ile ikili ilişkilerde de olumlu bir iletişim oluştu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriye'nin yeniden kalkınmasına destek olacaklarını ve sürece dahil olacaklarını sık sık dile getirirken bugün İstanbul'da sürpriz bir görüşme gerçekleşti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde bir araya geldi. Suriye liderini resmi törenle karşılayan Cumhurbaşkanı'na görüşmede, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ve bazı yetkililer eşlik etti.

BASINA KAPALI GERÇEKLEŞTİ

ABD'nin Suriye'ye yönelik yaptırımları kaldırma kararı almasının hemen arkasından gerçekleşen görüşme basına kapalı olarak yapılırken, görüşmenin gündemine ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı. İki liderin bir arada olduğu fotoğraflar ise paylaşıldı.

Kaynak: AA