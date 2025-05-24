İstanbul'daki Tarihi Zirve Sonrasında Kritik Temas! Bakan Fidan Moskova'ya Gidiyor

İstanbul’da gerçekleşen Rusya- Ukrayna – ABD zirvelerinin ardından Rusya ve Ukrayna arasında barışın sağlanmasına yönelik önemli adımlar atılıştı. Sıcak temaslar sürerken bir yeni ziyaretin daha kapısı aralandı.

MOSKOVA’YI ZİYARET EDECEK

Dışişleri Bakanı Fidan’ın Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un daveti üzerine 25-26 Mayıs günlerinde Moskova'yı ziyaret edeceği öğrenildi.

Dışişleri Bakanlığı yetkilisinden edinilen bilgiye göre Bakan Fidan, Rusya Devlet Başkanı Putin tarafından kabul edilecek ve mevkidaşı Lavrov ile görüşecek.

İKİLİ GÖRÜŞMELER

Fidan'ın 16 Mayıs'ta İstanbul'da yapılan Rusya-Ukrayna müzakerelerinde Rusya heyetine başkanlık eden Devlet Başkanı Yardımcısı Vladimir Medinskiy ile Savunma Bakanı Andrey Belousov dahil üst düzey diğer Rus yetkililerle de ikili görüşmeler yapması bekleniyor.

Bakan Fidan’ın görüşmelerinde Türkiye'nin Rusya-Ukrayna savaşında adil ve kalıcı bir barışın sağlanmasına olan bağlılığını vurgulayacağı, Türkiye'nin üzerine düşeni yapmaya hazır olduğunu yeniden belirteceği ifade edildi.

Öte yandan Bakan Fidan, Suriye, Gazze ve Güney Kafkasya dahil bölgesel ve uluslararası meselelerde görüş alışverişinde bulunacak.

Kaynak: ANKA