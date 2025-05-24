TMSF'den CHP'ye Afiş Engeli: Talep Reddedildi, Partiden Tepki Geldi

CHP’nin 25 Mayıs Pazar günü Bursa’da gerçekleştireceği “Millet İradesine Sahip Çıkıyor” mitingi için billboardlara afiş asma talebi, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından hukuki bir gerekçe sunulmadan reddedildi.

Sözcü'den Evren Demirdaş'ın haberine göre, CHP Bursa İl Başkanı Canan Taşer, bu engellemenin yalnızca bir reklam yasağı olmadığını, demokratik haklara yönelik daha geniş çaplı bir susturma politikasının parçası olduğunu ifade etti. Taşer’e göre bu karar, halkın haber alma hakkı ve demokratik katılımı açısından ciddi bir müdahale anlamına geliyor.

'MİLLİ İRADEYE YAPILAN DARBE'

Canan Taşer, "19 Mart’ta nasıl ki millet iradesine yapılan darbeyi milletin gücüyle püskürttüysek yine aynı şekilde Pazar günü kent meydanında yüzbinler olarak toplanıp hem genel başkanımızın yanında olacağız. Haksız ve hukuksuz bir şekilde adaletin artık a’sından bir bahsedemediğimiz bu ülkede hukuksuz bir şekilde tutuklu olan cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu’na yoldaş olacağız." dedi.

Bursa’da yerel seçimlerde CHP’ye verilen desteğe dikkat çeken Taşer, halkçı belediyeciliğin halk tarafından benimsendiğini söyledi. Taşer, "Bursa’da büyükşehir belediyesi başta olmak üzere Osmangazi, Harmancık, Kemalpaşa belediyeleri 47 yıl aradan sonra Cumhuriyet Halk Partisine oy vererek güvenmeyi tercih etti ve halkçı belediyecilikle tanıştı. Gerek Bursa ve Türkiye’nin birçok ilinde belediye başkanlarımız da halkla iç içe, halkçı ve sosyal belediyecilik anlayışını şeffaf ve en dürüst şekilde halkımıza da anlatarak hizmetlerine devam ediyorlar. Yapılan anketlerde de son yerel seçimlerde seçilme oranımızın üstüne her ay puan katarak ilerliyoruz. Bu başarı genel iktidarı da getiren başarıdır aynı zamanda." ifadelerini kullandı ve hükümetin bu başarıyı baltalamak için çeşitli yollarla baskı uyguladığını öne sürdü.

'HER GÜN SAHADAYIZ'

“Her gün sahadayız, halkla buluşuyoruz” diyen Canan Taşer, ekonomik ve sosyal sorunların halk tarafından açıkça dile getirildiğini söyledi. Halkın artık sistemde adalet kalmadığının farkında olduğunu ifade eden Taşer, “Adalet olmadan ekonomi de eğitim de düzelmez” diyerek, vatandaşın gerçekleri gördüğünü ve engellemelere rağmen değişim isteğinden vazgeçmediğini söyledi.

Taşer, Ekrem İmamoğlu ve Bursa Belediye Başkanı Emrah Sermet’in fotoğraflarının indirilmesini de siyasi bir korkunun tezahürü olarak yorumladı. Miting öncesi billboard yasağının kendilerini durduramayacağını ifade eden Taşer, “Örgütümüz sahada, broşürler dağıtılıyor, araçlar mahalle mahalle dolaşıyor. Bugün genel merkez otobüsümüz tüm sokaklarda anons yapacak ve ilk anonsu da ben yapacağım. Ne yaparlarsa yapsınlar, yüzbinlerle buluşmamızı engelleyemeyecekler.” dedi.

Kaynak: Sözcü