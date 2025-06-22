Türk Hava Kuvvetleri’nin Envanterinde Hangi Savaş Uçakları Var?

ANA GÜÇ: F-16 SAVAŞAN ŞAHİNLER

Türkiye’nin asıl hava gücü, 1987 yılından bu yana kullanılan F-16 savaş uçaklarıyla sağlanıyor. Türk Uçak Sanayii A.Ş. (TUSAŞ) tesislerinde montajı yapılan bu uçaklardan bugüne kadar yaklaşık 250 adedi aktif olarak görev yapıyor. İlk teslimatlar Blok 30 modelleriyle yapılırken zamanla Blok 50+ düzeyine kadar yükseltildi.

F-16’lar, zaman içinde radar sistemleri, silah taşıma kapasitesi, gece görüş donanımları ve yakıt sistemleriyle güncellendi. Son olarak 30 adet F-16 Blok 30, uçuş süresi 8.000 saatten 12.000 saate çıkarılarak modernize edildi. 165 uçak da Blok 50+ seviyesine ulaştırıldı.

2021’de ABD’den 40 adet Blok 70 Viper alımı ve 79 adet uçağın modernizasyonu için 1,4 milyar dolar ödendi. Ancak Milli Savunma Bakanlığı, bu modernizasyonun TUSAŞ tarafından yapılabileceği gerekçesiyle kit alımından vazgeçildiğini duyurdu.