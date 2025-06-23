Karabük’te Otomobil Takla Attı: 1’i Çocuk 4 Yaralı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Karabük’te meydana gelen trafik kazasında, kontrolden çıkan otomobilin takla atarak ters dönmesi sonucu biri çocuk toplam 4 kişi yaralandı.

Kaza, Karabük-Yenice kara yolu Melise Köyü mevkiinde gerçekleşti. Hüseyin Kazancı yönetimindeki otomobil, henüz bilinmeyen bir nedenle sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak ters döndü. Kazada sürücü Hüseyin Kazancı’nın yanı sıra Aygül Kazancı ve kimlikleri henüz belirlenemeyen 2 kişi daha yaralandı.

Kazayı gören diğer sürücüler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirerek yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, çevredeki vatandaşların yardımıyla araçtan çıkarıldı. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar, Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Hastanede tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı ve sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kaza ile ilgili olarak jandarma ekipleri tarafından inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA