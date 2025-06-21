Çayın Yanına 1 Parça Yemek Yetiyor: İlaçlarla Aynı Etkiyi Gösteriyor, Tansiyonu ve Kan Basıncını Düzenliyor

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Avrupalı bilim insanları tarafından yürütülen geniş çaplı bir araştırmada, 5 binden fazla bireyin sağlık verileri analiz edildi. Çalışmaya kalp-damar rahatsızlığı, hipertansiyon ve diyabet gibi kronik hastalıkları olan kişilerin yanı sıra herhangi bir hastalık geçmişi olmayan kişiler de dahil edildi.

Araştırmanın sonuçları, özellikle yüksek tansiyonu bulunan bireylerde çay ve çikolatada bulunan flavan-3-ol bileşiklerinin etkisinin, bazı ilaçlarla elde edilen sonuçlara benzer derecede tansiyon düşüşü sağladığını ortaya koydu.

Surrey Üniversitesi'nden Kardiyovasküler Tıp Profesörü Christian Heiss, “Yüksek tansiyon hastalarında gözlemlenen tansiyon düşüşü, belirli ilaçların etkilerine oldukça yakın seviyede” değerlendirmesinde bulundu. Heiss, düşük tansiyonu olan kişilerde ise bu etkinin çok daha hafif olduğunu belirtti.

UZMANLAR HANGİ GÖRÜŞTE?

Beslenme uzmanı Kevin Park da çalışmanın sonuçlarını değerlendirerek, flavan-3-ol içeren gıdaların düzenli tüketilmesinin önemine dikkat çekti. Park’a göre, bu doğal bileşiğin olumlu etkilerinin gözlemlenebilmesi için en az 4 ila 8 hafta boyunca düzenli tüketim gerekiyor.

Araştırma kapsamında katılımcıların günlük ortalama 500-600 miligram flavan-3-ol aldığı tespit edildi. Bu miktar, siyah ya da yeşil çay ile bitter çikolata tüketimiyle rahatlıkla karşılanabiliyor.

Bilimsel verilere göre çay ve çikolata yalnızca damakları şenlendirmiyor, aynı zamanda kalp sağlığını da destekliyor. Tansiyon düşürücü etkisi ile bilinen flavan-3-ol'ler, kan damarlarını gevşeterek kan akışını düzenliyor ve basıncın dengelenmesine katkı sağlıyor.

Ancak uzmanlar, bu tür doğal desteklerin doktor kontrolünde değerlendirilmesi ve ilaç tedavisi gören kişilerin hekimlerine danışmadan beslenme değişikliği yapmamaları gerektiğini vurguluyor.

Kaynak: Haber Merkezi