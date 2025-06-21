Aylık 6 Bin Lira Taksitle Faizsiz Peşinatsız Sıfır Otomobil Kampanyası Duyuruldu: İşte O Modeller

Türkiye’de otomobil fiyatlarının hızla yükselmesi ve ikinci el araçların dahi yüz binlerce lirayı bulması, vatandaşları alternatif yöntemlerle araç sahibi olmaya yönlendirdi.

Kaynak: Haber Merkezi

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Aylık 6 Bin Lira Taksitle Faizsiz Peşinatsız Sıfır Otomobil Kampanyası Duyuruldu: İşte O Modeller - Resim: 1

Yeni geliştirilen finansman sistemleri, düşük taksitlerle sıfır kilometre otomobil alımını mümkün kılarak dar gelirli vatandaşlar için umut oldu. Faiz yükü olmadan otomobil sahibi olma imkanı sunan tasarruf finansman sistemleri, giderek daha fazla tercih ediliyor.

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Aylık 6 Bin Lira Taksitle Faizsiz Peşinatsız Sıfır Otomobil Kampanyası Duyuruldu: İşte O Modeller - Resim: 2

Sinpaş Yapı Tasarruf Sandığı, FuzulEv ve Emin Evim gibi firmalar, vatandaşlara herhangi bir banka kredisine başvurmadan, sabit ve düşük taksitlerle araç edinme kampanyasını duyurdu. Bu sistemlerde araçlar kura yöntemiyle teslim ediliyor ve süreç noter huzurunda şeffaf bir şekilde yürütülüyor.

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Aylık 6 Bin Lira Taksitle Faizsiz Peşinatsız Sıfır Otomobil Kampanyası Duyuruldu: İşte O Modeller - Resim: 3

Sunulan sistemde, aylık 6.600 TL gibi bir ödemeyle faizsiz ve peşinatsız şekilde otomobil sahibi olmak mümkün. Kişiye özel ödeme planlarının hazırlanabildiği sistemde, erken teslimat seçenekleri de bulunuyor. Kura yöntemiyle yapılan teslimatlar, 5 ay gibi kısa sürelerde de gerçekleşebiliyor.

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Aylık 6 Bin Lira Taksitle Faizsiz Peşinatsız Sıfır Otomobil Kampanyası Duyuruldu: İşte O Modeller - Resim: 4

EN UYGUN FİYATLI OTOMOBİLLER HANGİLERİ?

Türkiye pazarında sıfır kilometre araç almak isteyenler için en uygun başlangıç fiyatlarına sahip otomobil markaları ve modelleri şu şekilde sıralanıyor:

Hyundai – 1.134.000 TL

Citroen – 1.149.900 TL

Fiat – 1.204.900 TL

Kia – 1.210.000 TL

Opel – 1.283.000 TL

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Aylık 6 Bin Lira Taksitle Faizsiz Peşinatsız Sıfır Otomobil Kampanyası Duyuruldu: İşte O Modeller - Resim: 5

Dacia – 1.326.000 TL

MG – 1.399.000 TL

Renault – 1.434.000 TL

Togg – 1.440.000 TL

Suzuki – 1.489.000 TL

Bu markaların giriş seviyesindeki modelleri, uygun fiyatlarıyla dikkat çekiyor. Yeni nesil finansman sistemleriyle birleştiğinde, bu araçlar artık daha fazla kişi için ulaşılabilir hale geliyor.

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