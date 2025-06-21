Aylık 6 Bin Lira Taksitle Faizsiz Peşinatsız Sıfır Otomobil Kampanyası Duyuruldu: İşte O Modeller
Türkiye’de otomobil fiyatlarının hızla yükselmesi ve ikinci el araçların dahi yüz binlerce lirayı bulması, vatandaşları alternatif yöntemlerle araç sahibi olmaya yönlendirdi.
Kaynak: Haber Merkezi
Yeni geliştirilen finansman sistemleri, düşük taksitlerle sıfır kilometre otomobil alımını mümkün kılarak dar gelirli vatandaşlar için umut oldu. Faiz yükü olmadan otomobil sahibi olma imkanı sunan tasarruf finansman sistemleri, giderek daha fazla tercih ediliyor.
Sinpaş Yapı Tasarruf Sandığı, FuzulEv ve Emin Evim gibi firmalar, vatandaşlara herhangi bir banka kredisine başvurmadan, sabit ve düşük taksitlerle araç edinme kampanyasını duyurdu. Bu sistemlerde araçlar kura yöntemiyle teslim ediliyor ve süreç noter huzurunda şeffaf bir şekilde yürütülüyor.
Sunulan sistemde, aylık 6.600 TL gibi bir ödemeyle faizsiz ve peşinatsız şekilde otomobil sahibi olmak mümkün. Kişiye özel ödeme planlarının hazırlanabildiği sistemde, erken teslimat seçenekleri de bulunuyor. Kura yöntemiyle yapılan teslimatlar, 5 ay gibi kısa sürelerde de gerçekleşebiliyor.
EN UYGUN FİYATLI OTOMOBİLLER HANGİLERİ?
Türkiye pazarında sıfır kilometre araç almak isteyenler için en uygun başlangıç fiyatlarına sahip otomobil markaları ve modelleri şu şekilde sıralanıyor:
Hyundai – 1.134.000 TL
Citroen – 1.149.900 TL
Fiat – 1.204.900 TL
Kia – 1.210.000 TL
Opel – 1.283.000 TL
Dacia – 1.326.000 TL
MG – 1.399.000 TL
Renault – 1.434.000 TL
Togg – 1.440.000 TL
Suzuki – 1.489.000 TL
Bu markaların giriş seviyesindeki modelleri, uygun fiyatlarıyla dikkat çekiyor. Yeni nesil finansman sistemleriyle birleştiğinde, bu araçlar artık daha fazla kişi için ulaşılabilir hale geliyor.