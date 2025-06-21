Aylık 6 Bin Lira Taksitle Faizsiz Peşinatsız Sıfır Otomobil Kampanyası Duyuruldu: İşte O Modeller

Sinpaş Yapı Tasarruf Sandığı, FuzulEv ve Emin Evim gibi firmalar, vatandaşlara herhangi bir banka kredisine başvurmadan, sabit ve düşük taksitlerle araç edinme kampanyasını duyurdu. Bu sistemlerde araçlar kura yöntemiyle teslim ediliyor ve süreç noter huzurunda şeffaf bir şekilde yürütülüyor.