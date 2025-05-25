Aydın’da Toz Bulutu Hava Koşullarını Etkiledi

Aydın’da öğleden sonra saatlerinden itibaren toz bulutları hava kalitesini düşürdü ve görüş mesafesini azalttı.

Aydın’da Toz Bulutu Hava Koşullarını Etkiledi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün sağanak yağış ve toz taşınımı uyarısının ardından, akşam saatlerinde etkisini artıran rüzgarla birlikte tozlu hava belirgin hale geldi.

Bu durum görüşü zorlaştırırken, şiddetli rüzgar nedeniyle bazı ağaç dalları kırıldı.

Rüzgarın ardından, Aydın genelinde bu gece ve yarın aralıklı sağanak yağışların etkili olması bekleniyor.

Kaynak: İHA

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