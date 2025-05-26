Malatya'da Trafik Kazası, 1 Kişi Yaralandı

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde meydana gelen tek taraflı trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Malatya'da Trafik Kazası, 1 Kişi Yaralandı

Kaza, Malatya-Adıyaman karayolunun 26. kilometresinde, Kelhalil Mahallesi civarında gerçekleşti. Alınan bilgilere göre, 32 yaşındaki Kurtuluş A. yönetimindeki 44 FZ 959 plakalı otomobil, Malatya yönünden Adıyaman istikametine ilerlerken kontrolden çıkarak yol kenarındaki boş araziye devrildi.

Takla atarak duran araçta bulunan sürücü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine ulaşan sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Kurtuluş A., ambulansla hastaneye kaldırıldı. Sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Malatya'da Trafik Kazası, 1 Kişi Yaralandı - Resim : 1

Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, yolun trafiğe açık olduğu belirtildi.

Kaynak: İHA

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