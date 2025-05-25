İzmirli Doğaseverler Köy Okulları İçin koştu

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Okul Aile Birliklerine Destek Projesi kapsamında, Kültürpark’ta koşu yapıldı.

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İzmirli Doğaseverler Köy Okulları İçin koştu

İzmir Büyükşehir Belediyesi ve İzmir Doğaseverler Topluluğu, Kültürpark’ta anlamlı bir koşu etkinliği düzenledi. Okul Aile Birliklerine Destek Projesi kapsamında organize edilen koşuya katılan her yurttaş, yanında en az bir kitap getirdi. Yaklaşık 200 doğaseverin koştuğu etkinlikte yüzlerce kitap toplandı. Nefes egzersizleri ile güne başlayan gönüllü koşuculara, turun bitmesinin ardından su ve elma ikram edildi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Çocuk Çalışmaları ve Eğitim Destekleri Şube Müdürlüğü’nde görevli proje yürütücüsü Yağmur İnanır, “İzmir Büyükşehir Belediyesi ve İzmir Doğaseverler Topluluğu iş birliğinde koşu gerçekleştiriyoruz. Koşuya katılanlar köy okullarına kitap desteğinde bulundu. Okul Aile Birliklerine Destek Projemiz kapsamında İzmir’de bulunan köy okullarını ziyaret ediyoruz. Okul aile birliklerinden gelen talepler doğrultusunda ihtiyacı olan okulların kütüphanelerini zenginleştirmek için bu yola çıktık. Bu koşunun bir amacı olsun istedik” dedi.

Koşuya katılan Dilara Dağlı, “İlk defa böyle bir organizasyona katılıyorum. Çok heyecanlıyız. Çok güzel bir organizasyon olduğunu düşünüyorum. Ben de yanımda kitap getirdim. Koşucuların yanında kitapla gelmesi, organizasyonu özel kılıyor. Köy okullarına faydamız olduğu için katıldığıma mutluyum” diye konuştu. Abdullah Palalıoğlu ise “Birinci amacımız köy okullarına kitap desteği sağlamak. İkinci amacımız ise böyle bir sosyal etkinlikte yer almak. Yanımda üç tane seri kitap getirdim” ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

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