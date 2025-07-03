Yangın Kabusu İzmir'i Sardı: Köyler Boşaltıldı, Otoyol Kapandı

Türkiye'nin ciğerleri yanmaya devam ediyor. İzmir'in iki ilçesi alevlere teslim olurken İzmir-Çeşme Otoyolu güvenlik nedeniyle trafiğe kapatıldı. Ekiplerin alevlerle mücadelesi sürüyor. İşte yangınlardan anbean gelişmeler...

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Yangın Kabusu İzmir'i Sardı: Köyler Boşaltıldı, Otoyol Kapandı
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İzmir, eş zamanlı çıkan orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Çeşme'deki yangın rüzgarın etkisiyle geniş alana yayılırken, Ödemiş'te çıkan yeni yangın yerleşim yerlerini tehdit ediyor. Ödemiş'te 3 kırsal mahalle tedbir amaçlı boşaltılırken, her iki bölgede de alevleri kontrol altına almak için havadan ve karadan yoğun müdahale devam ediyor.

Yangın Kabusu İzmir'i Sardı: Köyler Boşaltıldı, Otoyol Kapandı - Resim : 1

MÜDAHALE YENİDEN BAŞLADI

İzmir'in Çeşme ilçesinde tarım arazisinde başladıktan sonra ormana sıçrayan yangın da rüzgarın şiddetiyle geniş bir alana yayıldı. Gece boyunca devam eden yangının neden olduğu tahribat, gün ağarınca dron görüntüleriyle gözler önüne serildi. Havanın aydınlanmasıyla birlikte yangına havadan müdahale yeniden başladı.

Yangın Kabusu İzmir'i Sardı: Köyler Boşaltıldı, Otoyol Kapandı - Resim : 2

YOL TRAFİĞEKAPATILDI

Yangının geniş bir alanda etkili olması nedeniyle İzmir-Çeşme Otoyolu ve karayolu güvenlik amacıyla sivil araç trafiğine kapatıldı.

Yangın Kabusu İzmir'i Sardı: Köyler Boşaltıldı, Otoyol Kapandı - Resim : 3

SAATLERDİR YANIYOR

Dün gece saat 22.00 sıralarında Ödemiş ilçesine bağlı Tosunlar Mahallesi'ndeki ormanlık alanda çıkan yangın, şiddetli rüzgarın etkisiyle hızla yayıldı.

Yangın Kabusu İzmir'i Sardı: Köyler Boşaltıldı, Otoyol Kapandı - Resim : 4

Alevlerin yerleşim yerlerine yaklaşması üzerine yetkililer alarma geçti. Tosunlar, Suçıktı ve Köseler mahalleleri, güvenlik gerekçesiyle tahliye edildi. Bölgeye sevk edilen ekiplerin alevleri kontrol altına alma çalışmaları aralıksız sürüyor.

Türkiye Kırmızı Alarma Geçti: Kütahya, İzmir, Aydın… Orman Yangınları Dört Bir Yanda!Türkiye Kırmızı Alarma Geçti: Kütahya, İzmir, Aydın… Orman Yangınları Dört Bir Yanda!Güncel

Kaynak: AA-DHA-İHA

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