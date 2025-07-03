Yangın Kabusu İzmir'i Sardı: Köyler Boşaltıldı, Otoyol Kapandı
Türkiye'nin ciğerleri yanmaya devam ediyor. İzmir'in iki ilçesi alevlere teslim olurken İzmir-Çeşme Otoyolu güvenlik nedeniyle trafiğe kapatıldı. Ekiplerin alevlerle mücadelesi sürüyor. İşte yangınlardan anbean gelişmeler...
İzmir, eş zamanlı çıkan orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Çeşme'deki yangın rüzgarın etkisiyle geniş alana yayılırken, Ödemiş'te çıkan yeni yangın yerleşim yerlerini tehdit ediyor. Ödemiş'te 3 kırsal mahalle tedbir amaçlı boşaltılırken, her iki bölgede de alevleri kontrol altına almak için havadan ve karadan yoğun müdahale devam ediyor.
İzmir'in Çeşme ilçesinde tarım arazisinde başladıktan sonra ormana sıçrayan yangın da rüzgarın şiddetiyle geniş bir alana yayıldı. Gece boyunca devam eden yangının neden olduğu tahribat, gün ağarınca dron görüntüleriyle gözler önüne serildi. Havanın aydınlanmasıyla birlikte yangına havadan müdahale yeniden başladı.
Yangının geniş bir alanda etkili olması nedeniyle İzmir-Çeşme Otoyolu ve karayolu güvenlik amacıyla sivil araç trafiğine kapatıldı.
Dün gece saat 22.00 sıralarında Ödemiş ilçesine bağlı Tosunlar Mahallesi'ndeki ormanlık alanda çıkan yangın, şiddetli rüzgarın etkisiyle hızla yayıldı.
Alevlerin yerleşim yerlerine yaklaşması üzerine yetkililer alarma geçti. Tosunlar, Suçıktı ve Köseler mahalleleri, güvenlik gerekçesiyle tahliye edildi. Bölgeye sevk edilen ekiplerin alevleri kontrol altına alma çalışmaları aralıksız sürüyor.
Kaynak: AA-DHA-İHA