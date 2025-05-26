Bolu D-100 Karayolu’nda Zincirleme Kaza: 1 Yaralı

Bolu’da D-100 karayolu üniversite ışıkları mevkiinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre, İstanbul istikametine seyreden Cevdet Ö. idaresindeki 67 AD 775 plakalı otomobil, aynı yönde ilerleyen Mehmet O. yönetimindeki 14 ADB 176 plakalı otomobil ve Yusuf T.’nin kullandığı 14 EU 661 plakalı ticari araçla çarpıştı.

Kazada, ticari araçta yolcu olarak bulunan bir kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine hızla ulaşan sağlık ekipleri, yaralıya ilk müdahaleyi yaptıktan sonra tedbir amaçlı Bolu İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk etti. Kaza nedeniyle D-100 karayolunun İstanbul istikametinde trafik bir süre kontrollü olarak sağlandı. Araçların yoldan kaldırılmasıyla trafik akışı normale döndü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA