Güney Ege Denizi’nde Fırtına Uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Güney Ege Denizi’nin güneyinde bugün öğleden itibaren 6-8 kuvvetinde fırtına beklendiğini duyurdu. Fırtınanın akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi öngörülüyor.

Güney Ege Denizi’nde Fırtına Uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Güney Ege Denizi için fırtına uyarısı yayınladı. Yapılan açıklamaya göre, bölgenin güney kesimlerinde rüzgarın bugün öğle saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Yetkililer, fırtına nedeniyle deniz ulaşımında aksamalar yaşanabileceği ve olumsuz hava koşullarına karşı dikkatli olunması gerektiği konusunda uyarıda bulundu. Fırtınanın akşam saatlerinden sonra etkisini kaybederek normale dönmesi bekleniyor.

Denizcilerin ve bölgede bulunan vatandaşların gerekli önlemleri alması, özellikle deniz faaliyetlerinde temkinli olunması tavsiye edildi.

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Kaynak: AA

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