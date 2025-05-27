Besiciler Dertli... Taksitli Kurban Satışı Dönemi Başladı

Kurban Bayramı’na artık çok kısa bir süre kala, CHP Manisa milletvekili Bekir Başevirgen, besicilerle bir araya gelerek onların sorunlarını dinledi. Başevirgene dert yanan besiciler, kurbanlıkları satabilmek için elden taksit, mazot karşılığı veya kredi kartına taksit kampanyası başlattıklarını kaydetti.

Bir besici, Başevirgen’e “Bu sene asgari ücretliye de kampanya yaparız. İki taksitle ödesinler. Kartla da geçebiliriz çünkü bize mazot lazım. Mazot borcumuz var onu yatırsın kuzusunu alsın gitsin. Esnafa, emekliye, asgari ücretliye herkese geçerli kredi kartı da olur, taksit de olur. Bir şekilde satmam gerekiyor. Eskiden bunlar yoktu vatandaş cebinde parasıyla gelirdi alırdı” ifadelerini kullandı.

Kurban Bayramı’nda kurbanlıkları satabilmek için emeklilere taksitli ödeme imkanı sunduklarını kaydeden vatandaş, “Bir önceki yıl 1 tona yakın sütümüz vardı. Her geçen yıl aşağı doğru iniyoruz. Şimdi 500 kilo sütümüz var. Önümüzdeki seneyi bilmiyoruz. Yatırım yapamıyoruz. Mesela büyümek istiyorum ama yatırım yapma şansımız yok. Suyun yarım litresi 15 lira olmuş, sütü 11 liraya alıyorlar. Sütün maliyeti zaten 16 lira civarında. Bu kadar yatırım yapmışız yoksa işi bırakacağız. Başka bir işle uğraşabilsek bu işi bırakacağız. Sütten para kazanabilmemiz için en az 20 lira olması gerekiyor. Bu hükümet tekrar iktidara gelirse ben bu işi bırakırım” dedi.

’20 SENE ÖNCE BU DURUMDAN ÖNDEYDİK’

Süt hayvanlarının kesime gideceğini vurgulayan besici, “Burada 28 hayvan var, 50 tane hayvan vardı. Düşüre düşüre bu kadar kaldı. 10 liraya süt satmaya devam edersek bunlar da gidecek. 20 sene önce başladım bu işe, 20 sene önce şu durumdan öndeydik. Geçen sene kurbanlıklarda kampanya yaptım. Devlet emekli maaşını önce vermedi. Kurbanlığı alın ne zaman maaşınızı alırsınız o zaman verirsiniz dedim. Veresiye verdim. Hükümetimizin yapamadığını ben yaptım. Babamdan biliyorum ikramiye bin lirayken ikramiyenin 500 lirasıyla 400 lirasıyla kuzu koç veriyorduk, gerisi emeklinin cebine kalıyordu. Yanımızda işçi çalıştırmıyoruz. Her şeyine kendimiz bakıyoruz, kendimizi zor geçindiriyoruz. Hasta olma şansımız yok. Hasta olursak hayvanlara bakacak kimse yok. Küçükbaşta durum daha da kötü, ne gelen var giden var. Hayvanlar satılmazsa bıçağa gidecek, onlar da öldü parasına alacaklar” ifadelerini kullandı.