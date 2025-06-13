Sebzelerinize Biraz Ekleyin, Hasatta Rekoru Görün! İşte 1 Çalıdan 13 Kilo Çıkaran Mucizevi Karışım

Haziran ayı, patateslerin gelişimi için en kritik dönemlerden biridir. Bu dönemde doğru besin desteğiyle yapılan bakım, verimi katlayabilir.

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Sebzelerinize Biraz Ekleyin, Hasatta Rekoru Görün! İşte 1 Çalıdan 13 Kilo Çıkaran Mucizevi Karışım
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Uzmanlara göre doğal içeriklerle hazırlanan özel bir karışım sayesinde örneğin bir patates çalısından 13 kilograma kadar ürün almak mümkün hale geliyor.

PATATESİN GİZLİ GÜCÜ

Patatesin köklerini derinleştirmek, yeşil aksamını güçlendirmek ve sıcak hava dalgalarına karşı daha dirençli hale getirmek için potasyum nitrat oldukça etkili bir takviye. Aynı zamanda bitkinin fotosentez hızını artırarak daha kısa sürede olgunlaşmasını sağlıyor. Özellikle serin iklimlerde bile büyümeyi destekleyerek iri, sağlıklı patateslerin oluşmasına yardımcı oluyor.

Sebzelerinize Biraz Ekleyin, Hasatta Rekoru Görün! İşte 1 Çalıdan 13 Kilo Çıkaran Mucizevi Karışım - Resim : 1

LEZZETİ VE SAĞLIĞI ARTIRIYOR

Bor, patates bitkisinde bağışıklık sistemini güçlendiren ve meyvenin kalitesini artıran önemli bir mikro elementtir. Toprakta bor eksikliği olduğunda patates yapraklarında solma, bükülme ve renk değişimi gözlemlenir. Özellikle suya doymuş ve sık yağış alan bölgelerde yetişen patateslerde bor takviyesi olmazsa olmaz hale gelir. Borik asit bu eksikliği telafi ederek bitkinin sağlıklı büyümesine destek verir.

ZARARLILARA KARŞI DOĞAL KORUMA

Colorado patates böceği ve örümcek akarı gibi zararlılar patates tarlalarının en büyük düşmanıdır. Bu zararlılarla mücadelede etkili bir biyolojik savunma sağlayan Bitoksibasilin, doğal bakteri sporları içerir. Bu sporlar böceklerin sindirim sistemini hedef alarak etkisiz hale getirir. En güzel yanı ise bu ilacın insanlar ve hayvanlar için tamamen güvenli olmasıdır.

Sebzelerinize Biraz Ekleyin, Hasatta Rekoru Görün! İşte 1 Çalıdan 13 Kilo Çıkaran Mucizevi Karışım - Resim : 2

MUCİZE KARIŞIM NASIL HAZIRLANIR?

Yüksek verim ve sağlıklı ürün almak için bu üçlü desteği bir arada kullanmak büyük fayda sağlar. İşte önerilen karışım formülü:

2 yemek kaşığı potasyum nitrat

Yarım çay kaşığı borik asit

70 gram Bitoksibasilin

1 kova (yaklaşık 10 litre) temiz su

Tüm malzemeler iyice karıştırıldıktan sonra her patates çalısının dibine yaklaşık 500 ml olacak şekilde dökülür. Bu uygulama, hem patateslerin daha hızlı büyümesini sağlar hem de bitkiyi hastalıklara ve zararlılara karşı korur.

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Kaynak: Haber Merkezi

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