BYD, TOGG'a Bayrak Açtı! Yeni Modelin Fiyatı Egea'yı Bile Solladı

Seal 06, BYD’nin güncel tasarım çizgisini taşıyor. Ön yüzde markaya özgü keskin hatlı farlar yer alırken, arka bölümde ise şıklığı artıran yatay bir ışık şeridi dikkat çekiyor. 4.720 mm uzunluğa, 1.880 mm genişliğe ve 1.495 mm yüksekliğe sahip bu sedan, ölçüleriyle Tesla Model 3’e doğrudan rakip olacak şekilde konumlandırılmış.

İç mekânda ise modern ve teknolojik bir kokpit bizi karşılıyor. Küçük bir dijital gösterge paneline ek olarak, sürücü odaklı 15.6 inçlik dönebilen büyük bilgi-eğlence ekranı, araçta teknolojinin ne kadar ön planda tutulduğunu ortaya koyuyor.