BYD, TOGG'a Bayrak Açtı! Yeni Modelin Fiyatı Egea'yı Bile Solladı
Çin merkezli otomotiv devi BYD, yeni elektrikli sedan modeli Seal 06 ile otomobil dünyasına yeni bir soluk getirdi. Çin'de resmen satışa sunulan araç, sunduğu teknoloji ve tasarım detaylarının yanı sıra uygun fiyatıyla da büyük ses getirecek gibi görünüyor. Çin pazarında satışa çıkan Seal 06’nın başlangıç fiyatı, Türkiye’de satılan Fiat Egea’nın yarısından daha düşük bir seviyede konumlandırıldı.
Kaynak: Haber Merkezi
Seal 06, BYD’nin güncel tasarım çizgisini taşıyor. Ön yüzde markaya özgü keskin hatlı farlar yer alırken, arka bölümde ise şıklığı artıran yatay bir ışık şeridi dikkat çekiyor. 4.720 mm uzunluğa, 1.880 mm genişliğe ve 1.495 mm yüksekliğe sahip bu sedan, ölçüleriyle Tesla Model 3’e doğrudan rakip olacak şekilde konumlandırılmış.
İç mekânda ise modern ve teknolojik bir kokpit bizi karşılıyor. Küçük bir dijital gösterge paneline ek olarak, sürücü odaklı 15.6 inçlik dönebilen büyük bilgi-eğlence ekranı, araçta teknolojinin ne kadar ön planda tutulduğunu ortaya koyuyor.
TAM OTONOM DESTEKLE GELİYOR
Seal 06’da BYD’nin gelişmiş sürüş destek sistemi DiPilot 100 ve tam otonom sürüşe hazırlık niteliğindeki God’s Eye teknolojisi yer alıyor. Giriş seviyesindeki donanımda LiDAR sensörü öne çıkarken, üst versiyonlarda kamera destekli sistemler tercih edilmiş.
Üç farklı donanım seçeneğiyle piyasaya çıkan Seal 06, kullanıcıların ihtiyacına göre motor ve batarya alternatifleri sunuyor. Temel modelde 110 kW güç üreten bir elektrik motoru bulunurken, daha güçlü versiyonlarda 160 kW’lık motorlar devreye giriyor.
Batarya tarafında ise 46,08 kWh ve 56,64 kWh kapasiteli iki farklı seçenek mevcut. Bu bataryalar ile araç, 545 kilometreye kadar menzil sunabiliyor. Belirtilen menzil, CLTC standartlarına göre ölçülmüş durumda.
BAŞLANGIÇ FİYATI EGEA'YI BİLE SOLLADI
BYD’nin resmi duyurusuna göre Seal 06, 15.300 dolarlık başlangıç fiyatıyla Çin pazarında satışa sunuldu. Bu da yaklaşık olarak 600 bin TL'ye denk geliyor. Böyle bir fiyat etiketi, elektrikli otomobil segmentinde rekabeti iyiden iyiye kızıştıracak gibi duruyor.