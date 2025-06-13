Dev Alman Bankası Vites Yükseltti! Altın ve Gümüş İçin Görülmedik Rakam: Kapış Kapış Gidecek
Almanya’nın önde gelen finans kuruluşlarından Commerzbank, değerli metaller piyasasına dair 2025 ve 2026 yılı beklentilerini güncelledi. Banka, özellikle jeopolitik gerilimlerin ve güvenli liman talebinin etkisiyle altın ve gümüş fiyatlarında güçlü bir artış öngörüyor.
Kaynak: Haber Merkezi
Küresel piyasalarda İsrail ile İran arasındaki tansiyonun sürmesi ve yatırımcıların riskten kaçınarak altına yönelmesi, Commerzbank’ın projeksiyonlarını da etkiledi. Banka, 2025 yılı sonu için daha önce 3.000 dolar olarak açıkladığı ons altın tahminini 3.400 dolara yükseltti. 2026 yılı sonu içinse beklenti, 3.600 dolar seviyesine çıkarıldı. Bu revize, bankanın altının önümüzdeki yıllarda daha da önem kazanacağına yönelik güçlü bir inanca sahip olduğunu ortaya koyuyor.
GÜMÜŞTE DE GÜÇLÜ YÜKSELİŞ BEKLENİYOR
Sadece altın değil, gümüş için de beklentiler yukarı yönlü güncellendi. Commerzbank, 2025 yılı sonunda ons gümüşün 37 dolara ulaşmasını bekliyor. Önceki tahmin 34 dolar seviyesindeydi. 2026 yılı sonu hedefi ise 40 dolara revize edildi.
DEĞERLİ METALLERE TALEP ARTIYOR
Commerzbank analistleri, yatırımcıların artan jeopolitik belirsizlikler ve ekonomik kırılganlık dönemlerinde altın ve gümüş gibi değerli metallere yönelme eğiliminde olduğunu vurguluyor. Bu nedenle önümüzdeki iki yıl içerisinde bu metallerin daha cazip hale geleceği ve fiyatların yukarı yönlü seyrini sürdüreceği öngörülüyor.