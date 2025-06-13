Dev Alman Bankası Vites Yükseltti! Altın ve Gümüş İçin Görülmedik Rakam: Kapış Kapış Gidecek

Küresel piyasalarda İsrail ile İran arasındaki tansiyonun sürmesi ve yatırımcıların riskten kaçınarak altına yönelmesi, Commerzbank’ın projeksiyonlarını da etkiledi. Banka, 2025 yılı sonu için daha önce 3.000 dolar olarak açıkladığı ons altın tahminini 3.400 dolara yükseltti. 2026 yılı sonu içinse beklenti, 3.600 dolar seviyesine çıkarıldı. Bu revize, bankanın altının önümüzdeki yıllarda daha da önem kazanacağına yönelik güçlü bir inanca sahip olduğunu ortaya koyuyor.