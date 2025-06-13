Çiçeklerde Ne Böcek Ne Örümcek Oluyor! Sadece Birazı Yetiyor

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Nemli ortamlar ve sık dikim yapılan alanlar, örümcek akarlarının özellikle en sevdiği koşullardır. Bu da onları, salatalık gibi hassas sebzeler için oldukça tehlikeli hale getirir. Neyse ki, bu zararlılara karşı doğadan ilham alan etkili çözümler var.

1. Amonyak Solüsyonuyla İlk Savunma

Bu zararlıları uzaklaştırmak için kullanabileceğiniz en basit ama etkili yöntemlerden biri, amonyak bazlı doğal bir sprey hazırlamaktır. Bunun için:

10 litre temiz suya 40 ml eczanelerde satılan amonyak ekleyin.

Karışımı iyice çalkalayarak yaprakların her iki yüzeyine püskürtün.

Amonyak, zararlıları uzaklaştırırken salatalıklara zarar vermez. Ayrıca bu uygulama sonrasında ürünler güvenle tüketilebilir.

2. Sarımsakla Güçlü Koruma Kalkanı

Örümcek akarları direnç gösteriyorsa, devreye sarımsak bazlı doğal ilaç girebilir. Antibakteriyel ve antifungal özellikleriyle bilinen sarımsak, bu zararlılarla mücadelede oldukça etkilidir. Uygulama için şu adımları takip edebilirsiniz:

500 gram ince doğranmış sarımsağı 3 litre suya ekleyin.

Karışımı oda sıcaklığında, karanlık bir ortamda 5 gün boyunca bekletin.

Süre dolduğunda karışımı süzün.

60 gram sarımsak özünü 10 litre suyla seyreltin.

Son olarak 50 gram doğal sabun ilave edin (sabun yaprak yüzeyinde karışımın tutunmasını sağlar).

Bu doğal solüsyonu, bitkilerin tüm yüzeyine eşit şekilde püskürterek uygulayın.

Dikkat: Sıcaklık Dalgalanmalarına Karşı Hassasiyet

Salatalıklar, gece ve gündüz sıcaklıkları arasında büyük farklar oluştuğunda strese girer. Bu durum da bitkinin bağışıklığını düşürerek örümcek akarlarının çoğalması için uygun ortam yaratır. Bu nedenle mümkünse sera ortamında sıcaklık dengelemeye özen gösterin veya açık alanda yetiştiriyorsanız örtü sistemleri kullanarak ısı farklılıklarını azaltın.

Kaynak: Haber Merkezi