Klima ve Buzdolapları İçin Yeni Dönem! Sil Baştan Değişecek

ZEHİRLİ GAZ, SIZINTI VE KARBON SALINIMI YOK

Klasik klimalar ve soğutucular, genellikle sera etkisine neden olan gazlarla çalışıyor. Ancak Sloven bilim insanlarının geliştirdiği bu yenilikçi sistem, katı metal malzemeler üzerinden enerji aktarımı sağladığı için çevreye zarar veren gaz salımı riski bulunmuyor. Bu yönüyle hem doğa dostu hem de uzun vadede daha güvenli bir alternatif olarak öne çıkıyor.