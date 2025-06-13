Klima ve Buzdolapları İçin Yeni Dönem! Sil Baştan Değişecek
Avrupa’nın küçük ama yenilikçi ülkelerinden Slovenya, iklimlendirme teknolojilerinde devrim niteliğinde bir adım attı. Geleneksel soğutma cihazlarında kullanılan çevreye zararlı gazlara ihtiyaç duymayan, tamamen farklı bir prensiple çalışan yeni sistem sayesinde, evleri ve ofisleri serin tutmak artık çok daha çevreci ve sürdürülebilir hale geliyor.
Kaynak: Haber Merkezi
Ljubljana merkezli bir araştırma grubu, nikel ve titanyumdan oluşan özel bir alaşım kullanarak gazsız soğutma teknolojisi geliştirdi. “Elastokalorik etki” adı verilen bir fiziksel mekanizma üzerine inşa edilen bu sistem, metalin mekanik olarak bükülmesi veya sıkıştırılması sonucu ısı alışverişi sağlıyor. Yani artık buzdolaplarında ya da klimalarda gaz basıncına gerek kalmayabilir.
ZEHİRLİ GAZ, SIZINTI VE KARBON SALINIMI YOK
Klasik klimalar ve soğutucular, genellikle sera etkisine neden olan gazlarla çalışıyor. Ancak Sloven bilim insanlarının geliştirdiği bu yenilikçi sistem, katı metal malzemeler üzerinden enerji aktarımı sağladığı için çevreye zarar veren gaz salımı riski bulunmuyor. Bu yönüyle hem doğa dostu hem de uzun vadede daha güvenli bir alternatif olarak öne çıkıyor.
GELİŞTİRİLME ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR
Yeni teknolojinin şimdilik yalnızca prototip aşamasında olduğunu belirtmekte fayda var. İlk ölçümlerde yaklaşık %15 verimlilik sağlansa da, araştırma ekibi bu oranın önümüzdeki yıllarda ciddi şekilde yükselmesini bekliyor. Klasik sistemlerin %20 ila %30 verimlilikle çalıştığı düşünüldüğünde, yeni sistemin ticari potansiyeli şimdiden heyecan uyandırıyor.
NET TARİH BELLİ OLDU
"E-CO-HEAT" adı verilen proje kapsamında geliştirilen sistemin, 2026 yılı itibarıyla küresel pazarda yerini alması hedefleniyor. Slovenya’nın yanı sıra Almanya, İtalya ve İrlanda’dan üniversiteler ve özel şirketlerin de katkı sunduğu bu teknoloji, SMACool adını taşıyan ilk prototip cihazla şimdiden denenmeye başlandı.