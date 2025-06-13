Adını Duymayan Yoktu! Konya'nın Tarım Devi İflas Bayrağını Çekti
Türkiye'nin tarım sektöründe önemli bir konuma sahip olan Konya, bu kez ekonomik bir çöküş haberiyle gündemde. Özellikle Ereğli ilçesinde faaliyet gösteren Özbakırlar Tarım Hayvancılık Nakliyat İnşaat Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti., yaşadığı mali darboğaz sonucu iflas etti. Tarım ve hayvancılık alanında geniş bir çevreye hizmet sunan şirketin batışı, sektörde yankı uyandırdı.
Kaynak: Haber Merkezi
Şirketin iflasıyla ilgili süreç resmen ilerlemeye devam ederken, alacaklıların haklarını korumak ve izlenecek adımları belirlemek amacıyla ikinci kez bir araya gelmesi kararlaştırıldı. Bu kapsamda 3 Temmuz 2025 Perşembe günü saat 14.30’da Ereğli İcra Müdürlüğü mezat salonunda kritik bir toplantı gerçekleştirilecek.
Toplantıya katılmak isteyen alacaklıların bizzat salonda bulunmaları ya da yasal yetkiye sahip bir vekil aracılığıyla temsil edilmeleri gerekiyor.
ALACAKLILARIN SIRA CETVELİ İNCELEMEDE
Özbakırlar Tarım’a dair alacaklıların haklarının sıralandığı cetvel, Ereğli İcra Müdürlüğü’nde ilgililerin incelemesine sunuldu. Alacaklıların, taleplerini süresi içinde resmi olarak iletmeleri ve gerekli belgeleri tamamlamaları şart koşuluyor.
İTİRAZLAR İÇİN KRİTİK TARİHLER NETLEŞTİ
İcra ve İflas Kanunu çerçevesinde, borçlara yönelik itirazlarını iletmek isteyenlerin dikkatli olması gerekiyor. Alacağın niteliği veya tutarına dair bir itirazda bulunacak olanların, 15 gün içinde iflasın ilan edildiği yerdeki ticaret mahkemesine başvuru yapmaları gerekiyor. Sadece sıra cetveline ilişkin itirazlar ise 7 günlük süre içinde şikayet yoluyla icra mahkemesine iletilebilecek.
İlgili yasal hükümler doğrultusunda (İcra ve İflas Kanunu’nun 206, 207, 232, 234, 235 ve 309/d maddeleri), ikinci alacaklılar toplantısına katılacak olanların, belirlenen tarih ve saatte Ereğli/Konya İcra Müdürlüğü mezat salonunda hazır bulunmaları ya da temsil yetkisi olan bir vekil görevlendirmeleri gerektiği duyuruldu.