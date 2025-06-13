Adını Duymayan Yoktu! Konya'nın Tarım Devi İflas Bayrağını Çekti

Şirketin iflasıyla ilgili süreç resmen ilerlemeye devam ederken, alacaklıların haklarını korumak ve izlenecek adımları belirlemek amacıyla ikinci kez bir araya gelmesi kararlaştırıldı. Bu kapsamda 3 Temmuz 2025 Perşembe günü saat 14.30’da Ereğli İcra Müdürlüğü mezat salonunda kritik bir toplantı gerçekleştirilecek.

Toplantıya katılmak isteyen alacaklıların bizzat salonda bulunmaları ya da yasal yetkiye sahip bir vekil aracılığıyla temsil edilmeleri gerekiyor.