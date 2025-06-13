Haziran Ayında Hangi Çiçekler Ekilir? Sıcaktan Etkilenmiyorlar, Renkleri Görenleri Büyülüyor

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İster tecrübeli bir bahçıvan olun ister yeni başlayan biri, bu çiçekler hem görselliğiyle büyülüyor hem de zahmetsiz bakımıyla tercih sebebi oluyor. İşte Haziran ayında bahçenize ekebileceğiniz dayanıklı ve gösterişli çiçekler:

Petunya: Güneşi seven ve bol çiçek açan bu renkli tür, balkonlardan bahçe köşelerine kadar her alanda yetiştirilebilir. Askılı saksılarda da harika bir görüntü sunar.

Balsam: Beyazdan mora uzanan farklı tonlarıyla dikkat çeken bu çiçek, yarı gölgeli alanları tercih eder. Aşırı güneş almayan bölgelerde bolca çiçek verir.

Ageratum (Cüce): Tüylü yapısıyla dikkat çeken bu minik çiçekler mavi, pembe ve beyaz gibi tonlarda karşımıza çıkar. Güneşli alanlara uygun olup çiçek halıları oluşturmak için birebirdir.

Kadife Çiçeği (Calendula): Canlı turuncu rengiyle bahçenize renk katar. Aynı zamanda doğal haşere kovucu olarak da bilinir. Güneşli bölgelerde sorunsuzca yetişir.

Turunçgiller: Süs bitkisi olarak kullanılan bu parlak çiçekler hem estetik duruşlarıyla dikkat çeker hem de dikey bahçecilikte tercih edilir. Çit kenarları ve güneşli alanlar için uygundur.

Delphinium: Uzun sapları ve iri çiçek salkımlarıyla göz alıcı bir çiçektir. Güneş ışığını sever ancak hafif gölgeli alanlara da uyum sağlar. Mayıs sonu ya da Haziran başında fideleri dikilebilir.

Lavanta: Hem kokusu hem görünüşüyle favorilerden olan lavanta, sıcak ve kuru toprakları tercih eder. Haziran başında fideleri toprağa dikilebilir; rahatlatıcı etkisiyle de bilinir.

Haziran Ayında Dikilebilecek Diğer Çiçekler

Gül: İlkbaharda dikimi yaygın olsa da, uygun sulama sağlandığı sürece Haziran’da da toprakla buluşturulabilir.

Begonya: Genelde saksıda yetiştirilen begonya, açık alanda ekilecekse yazın başında dikilmelidir.

Ortanca: Kapalı kök sistemine sahip ortancalar, yazın dikilebilir. Ancak ilk haftalarda kavurucu güneşten korunmaları gerekir.

DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Sakalsız süsen türleri yaz sıcaklarına karşı hassas olduğundan, bu türler için ekim zamanı yaz dönemi değildir.

Yazın ekilen tüm çiçeklerde düzenli sulama ve doğru alan seçimi büyük önem taşır.

Haziran ayında bahçenizi bu çiçeklerle renklendirmek, sezon boyunca doğayla iç içe olmanızı sağlar. Üstelik bu türlerin çoğu hem görsel olarak etkileyici hem de bakımı kolaydır.

Kaynak: Haber Merkezi