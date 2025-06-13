Elektrikli Araç Piyasasında Fırtına Dinmiyor! Peynir Ekmek Gibi Kapışıldı, Rekoru Gördü

İngiltere merkezli analiz firması Rho Motion, elektrikli araçlara dair mayıs ayı istatistiklerini yayımladı. Verilere göre sadece mayıs ayında dünya genelinde 1,6 milyon elektrikli araç kullanıcılarla buluştu. Böylece yıllık bazda yüzde 24’lük, aylık bazda ise yüzde 8’lik bir büyüme kaydedildi.

Çin pazarında ise iç taleple birlikte elektrikli araçlara olan ilgi zirve yaptı. Ülkede elektrikli otomobil satışları ilk defa mayıs ayında 1 milyon eşiğini aşarken, yıllık artış oranı yüzde 25’i buldu. Çin’de en son Ağustos 2024’te bu sınır aşılmıştı.