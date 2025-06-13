Elektrikli Araç Piyasasında Fırtına Dinmiyor! Peynir Ekmek Gibi Kapışıldı, Rekoru Gördü
Elektrikli araç piyasasında mayıs ayı küresel anlamda rekorlarla geride kaldı. Dünya genelindeki satışlar geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 24 artarak 1,6 milyon adede ulaştı. Bu hızlı yükselişin baş aktörü ise yine Çin oldu. Ülkede ilk kez bir ayda 1 milyonun üzerinde elektrikli araç satışı gerçekleşti.
Kaynak: AA
İngiltere merkezli analiz firması Rho Motion, elektrikli araçlara dair mayıs ayı istatistiklerini yayımladı. Verilere göre sadece mayıs ayında dünya genelinde 1,6 milyon elektrikli araç kullanıcılarla buluştu. Böylece yıllık bazda yüzde 24’lük, aylık bazda ise yüzde 8’lik bir büyüme kaydedildi.
Çin pazarında ise iç taleple birlikte elektrikli araçlara olan ilgi zirve yaptı. Ülkede elektrikli otomobil satışları ilk defa mayıs ayında 1 milyon eşiğini aşarken, yıllık artış oranı yüzde 25’i buldu. Çin’de en son Ağustos 2024’te bu sınır aşılmıştı.
5 AYLIK VERİLERDE ÇİN ZİRVEDE
Ocak-Mayıs 2025 dönemine bakıldığında, küresel elektrikli araç satışlarının 7,2 milyon adede ulaştığı görüldü. Bu da geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 28'lik bir yükselişe işaret ediyor.
Bu süreçte Çin'deki satışlar 4,4 milyona ulaştı ve yıllık bazda yüzde 33 artış yaşandı. Böylece dünya genelinde satılan elektrikli araçların %61’i Çin pazarında gerçekleşmiş oldu.
Avrupa’da ise aynı dönemde satışlar yüzde 27 artarak 1,6 milyona çıktı. Almanya, İngiltere, İspanya ve İtalya gibi büyük pazarlarda büyüme ivmesi sürdü. Öte yandan Kuzey Amerika’da büyüme daha sınırlı kaldı; bölge genelinde satışlar yüzde 3’lük artışla 700 bine yükseldi. Kanada’da yüzde 20'lik düşüş yaşanması, kıtadaki genel tabloyu zayıflattı.
Amerika Birleşik Devletleri’nde ise yılın ilk 5 ayında elektrikli araç satışları yüzde 4’lük mütevazı bir artış kaydetti. Diğer dünya ülkeleri toplandığında ise bu dönemde satışlar yüzde 36 yükselerek 600 bin seviyesine ulaştı.
ÇİN BÜYÜYOR, ABD YAVAŞLIYOR
Rho Motion Veri Müdürü Charles Lester, mayıs ayına ilişkin değerlendirmesinde Çin pazarındaki büyümenin dikkat çekici olduğunu ifade etti. “Mayıs ayında en büyük gelişme Çin’deki hızlı yükselişle Kuzey Amerika’daki duraklama arasındaki büyük fark oldu,” diyen Lester, Avrupa’nın ise özellikle İspanya ve İtalya’da olumlu sinyaller verdiğini belirtti.
Lester ayrıca, teşvik ve destek politikalarının elektrikli araç piyasasında belirleyici unsur olmaya devam ettiğini vurguladı. Kanada’da devlet desteklerinin kaldırılmasıyla satışların sert şekilde düştüğüne işaret ederken, Almanya’da devreye giren yeni ticari vergi indirimleri sayesinde önümüzdeki aylarda satışların artabileceğini belirtti.
ABD'DE YÜKSEK GÜMRÜK VERGİLERİ ETKİSİ
Dünyanın ikinci büyük otomobil pazarı olan ABD, ülke dışından getirilen tüm elektrikli otomobillere yüzde 25 oranında gümrük vergisi uyguluyor. Eski Başkan Donald Trump döneminde getirilen bu ek vergiler, otomotiv markalarının Amerika pazarındaki gelecek beklentilerini düşürmesine neden oldu.
Buna ek olarak, emisyon standartları ve vergi teşviklerinin geleceğine dair belirsizlikler de Kuzey Amerika'daki büyüme potansiyelini sınırlayan faktörler arasında. Şu an uygulanan vergi teşviklerinin 2026 itibarıyla kademeli olarak kaldırılacak olması da bu yavaşlamayı destekleyen unsurlardan biri.