Türkiye'nin 75 Yıllık Kozmetik Devi, Yeniden Büyük Çıkmaza Girdi

Ancak bu kez sürecin tetikleyicisi Hunca’nın alacaklılarından biri olan Vitt Kozmetik ve Özel Sağlık Hizmetleri oldu. Şirketin talebi üzerine Tekirdağ Asliye Ticaret Mahkemesi, Hunca Kozmetik Sanayi A.Ş. ve iştiraklerinden Hunca Ambalaj için 3 aylık geçici mühlet verdi. Bu süreçte şirketin yeni bir borç yapılandırma planı sunması gerekiyor.