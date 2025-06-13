Türkiye'nin 75 Yıllık Kozmetik Devi, Yeniden Büyük Çıkmaza Girdi
Türkiye’nin en köklü kozmetik firmalarından biri olan Hunca, ikinci kez konkordato sürecine girerek zor günlerden geçiyor. 1950’li yıllarda faaliyetlerine başlayan ve zamanla global pazarda da kendine sağlam bir yer edinen marka, ekonomik dalgalanmalar ve mali baskılar nedeniyle yeniden yapılandırma arayışında.
Kaynak: Haber Merkezi
1957 yılında kurulan ve parfümden kişisel bakım ürünlerine kadar geniş bir yelpazede üretim yapan Hunca, küresel ihracat ağını sürdürmesine rağmen yerel ekonomik baskılara daha fazla direnemedi. Enflasyonun ve finansal sıkışıklığın etkisiyle geçtiğimiz yıl kendi başvurusuyla konkordato ilan eden şirket, bu süreci 2025’in Şubat ayında tamamlamıştı.
Ancak bu kez sürecin tetikleyicisi Hunca’nın alacaklılarından biri olan Vitt Kozmetik ve Özel Sağlık Hizmetleri oldu. Şirketin talebi üzerine Tekirdağ Asliye Ticaret Mahkemesi, Hunca Kozmetik Sanayi A.Ş. ve iştiraklerinden Hunca Ambalaj için 3 aylık geçici mühlet verdi. Bu süreçte şirketin yeni bir borç yapılandırma planı sunması gerekiyor.
ÜRETİM DEVAM EDİYOR
Zorluklara rağmen Hunca, Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi’nde yer alan ve 22 dönümlük alana kurulu olan modern fabrikasında üretime devam ediyor. 16.500 metrekarelik kapalı alanda faaliyet gösteren tesis, saç bakım ürünlerinden deodorantlara, parfümlerden renkli kozmetiğe kadar pek çok ürün grubunu barındırıyor.
70 ÜLKEDEN FAZLASINA İHRACAT YAPIYOR
Hunca yalnızca yerel pazarda değil, aynı zamanda uluslararası arenada da önemli bir oyuncu. Şirket bugün 70’i aşkın ülkeye ürün gönderiyor. Ayrıca fason üretim modeliyle hem yerli hem de yabancı kozmetik markalarıyla iş birlikleri gerçekleştirerek sektördeki etkisini sürdürüyor.
İHRACAT GÜCÜ AYAKTA TUTUYOR
Her ne kadar yeniden konkordato süreci başlatılmış olsa da, Hunca'nın güçlü üretim altyapısı ve ihracat kapasitesi, gelecekte yeniden ayağa kalkabileceği yönünde umut veriyor. Ekonomik belirsizliklerin ve enflasyonist baskının etkileri altında olan Türkiye’de, Hunca gibi köklü firmaların ayakta kalma mücadelesi sürüyor.