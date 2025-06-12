Afyon Sucuğu Avrupa’dan Tescilli Lezzet Statüsü Aldı

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Bakan İbrahim Yumaklı, açıklamasında, Afyonkarahisar’ın Avrupa nezdinde ikinci coğrafi işaretli ürüne sahip olduğunu belirterek şu ifadelere yer verdi: “Afyonkarahisar’dan AB’ye lezzetli bir imza daha. Afyon pastırmasından sonra şimdi de Afyon sucuğu Avrupa Birliği’nden coğrafi işaret tescili aldı. Bu gururu bizimle paylaşan tüm üreticilerimize ve emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz.”

TÜRKİYE'NİN TESCİLLİ ÜRÜN SAYISI 35'E YÜKSELDİ

Afyon sucuğunun tescillenmesiyle birlikte, Avrupa Birliği’nden coğrafi işaret alan Türk ürünlerinin sayısı 35’e ulaştı. Bu tescil, ürünlerin Avrupa pazarında korunmasını ve tanıtımının daha güçlü bir şekilde yapılmasını sağlıyor.

TESCİLLİ TÜRK LEZZETLERİ ARASINA KATILDI

Avrupa Birliği’nden coğrafi işaret alan Türk ürünleri arasında Gaziantep baklavası, Aydın inciri, Malatya kayısısı, Taşköprü sarımsağı, Ezine peyniri, Erzincan tulum peyniri, Safranbolu safranı ve Manisa mesir macunu gibi birçok geleneksel tat yer alıyor. Afyon sucuğu da bu seçkin listeye dâhil edilerek uluslararası tanınırlığını pekiştirmiş oldu.

Kaynak: AA