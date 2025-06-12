Uçakta Bunu Yapan Yandı! 26 Bin 800 Lira Para Cezası Var
İrlanda merkezli hava yolu firması Ryanair, uçuş sırasında taşkınlık yapan yolculara 500 sterlin (yaklaşık 26 bin 800 TL) ceza kesileceğini duyurdu. Şirketin yeni uygulaması, uçağa bindikten sonra kurallara uymayan ve inişe zorlanan yolcuları hedef alıyor.
Ryanair tarafından yapılan açıklamada, Avrupa’nın en dakik hava yolu şirketlerinden biri oldukları vurgulanarak, tüm yolcuların güvenli, stressiz ve zamanında bir seyahat deneyimi hak ettiğine dikkat çekildi. Bu nedenle kabin içinde taşkınlık yapan yolculara karşı daha katı önlemler alınmaya başlandığı belirtildi.
HER DİSİPLİNSİZ DAVRANIŞA STANDART CEZA
Ryanair sözcüsü, kabin içindeki taşkın davranışların nadir olsa da tüm hava yolu şirketlerinde yaşandığını belirterek, uçaktan indirilme ile sonuçlanan her disiplinsizliğin artık 500 sterlin ceza ile karşılık bulacağını açıkladı. Sözcü, “Sınırlı ve paylaşılan bir alanda bu tür davranışlara tahammül edemeyiz” ifadesini kullandı.
YOLCULARIN RAHATI VE EKİBİN GÜVENLİĞİ ÖNCELİKLİ
Şirket, bu yeni uygulamayla hem yolcuların hem de kabin ekibinin konforunu ve güvenliğini korumayı hedefliyor. Ryanair ayrıca, cezai yaptırımlara ek olarak taşkın yolculara karşı maddi tazminat davaları açmaya da devam edeceğini açıkladı.
CAYDIRICILIK AMAÇLANIYOR
Ryanair yetkilileri, başlatılan ceza uygulamasının benzer olayların önüne geçmesini ve uçuş esnasında düzenin korunmasını sağlamasını beklediklerini ifade etti. Yeni düzenlemenin, taşkınlıkların tamamen önüne geçilmesine yönelik caydırıcı bir adım olacağı belirtiliyor.
Kaynak: AA