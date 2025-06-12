Kadın Üreticilerin Emeğiyle Yetiştirilen "Ege'den Hasat" Bezelyesi Raflarda Yerini Aldı

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Besler’in Pazarlama Üst Düzey Yöneticisi Gülizar Öcal Doğan, ürün tanıtımı için düzenlenen etkinlikte yaptığı açıklamada, projenin yalnızca yeni bir ürünü pazara sunmakla kalmadığını, aynı zamanda yerli üretimi, kadın emeğini ve sürdürülebilir tarımı destekleyen bir dönüşümün de parçası olduğunu ifade etti.

KADIN ÜRETİCİLERİN EMEĞİ MENÜLERE TAŞINIYOR

Doğan, kadın çiftçilerin alın teriyle yetişen ürünlerin hem ev sofralarında hem de seçkin restoran menülerinde yer bulmasının büyük bir gurur kaynağı olduğunu vurguladı. Projenin kadın üreticilere ekonomik ve sosyal anlamda güç kazandırdığını dile getirdi.

KIRSALDA KALKINMAYA TEKNOLOJİYLE DESTEK

Etkinlikte söz alan TABİT Kurucu Ortağı Tülin Akın ise, SuperFresh ile yürütülen işbirliği sayesinde kadın üreticilerin tarım teknolojileriyle buluştuğunu ve üretim kapasitelerini artırarak daha güçlü bir konuma geldiklerini belirtti. Akın, bu iş modelinin kırsalda kalkınma adına önemli bir örnek teşkil ettiğini ifade etti.

MARKETLERDE YENİ BİR LEZZET, TOPLUMSAL DESTEKLE GELİYOR

Migros raflarında yerini alan “Ege’den Hasat” bezelyesi, sadece bir gıda ürünü olmanın ötesinde, kadınların tarımsal üretimdeki gücünü ve katkısını görünür kılmayı amaçlayan anlamlı bir girişim olarak dikkat çekiyor.

Kaynak: AA