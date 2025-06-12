Açlık ve Yoksulluk Sınırı Mayısta da Arttı

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Birleşik Metal-İş Sınıf Araştırmaları Merkezi (BİSAM) verilerine göre, dört kişilik bir aile için açık sınırı Mayıs 2025’te 23 bin 615 TL’ye, yoksulluk sınırı ise 81 bin 868 TL’ye çıktı.

TÜİK madde fiyatları, İstanbul Halk Ekmek ve zincir market verileri ile BİSAM’ın Beslenme Kalıbı esas alınarak, yapılan hesaplamada, dört kişilik bir ailenin sağlıklı beslenebilmesi için aylık asgari gıda harcaması 23 bin 615 TL’ye çıktı.

Bu bedele barınma, ulaşım, sağlık, eğitim gibi giderlerin eklenmesinin ardından ise, yoksulluk sınırı 81 bin 686 TL oldu.

BİSAM’ın verilerinde aile bireylerine göre, gıda giderleri şöyle oldu:

Yetişkin erkek: 6 bin 597 TL

Yetişkin kadın: 6 bin 254 TL

15-18 yaş genç: 6 bin 610 TL

4-6 yaş çocuk: 4 bin 155 TL

Tek başına yaşayan bireyler için ise yoksulluk sınırı en az 37 bin 912 TL oldu.

BİSAM’ın raporunda, gıda harcamalarında ne yüksek pay ise sebze ve meyvede oldu. Gider tablosu ise şöyle oldu:

Meyve ve sebze: 211,71 TL

Süt ve süt ürünleri: 210,71 TL

Et, tavuk, balık: 161,64 TL

Ekmek: 71,43 TL

Yağ (katı+sıvı): 40,69 TL

Yumurta: 15,22 TL

Şeker, bal, reçel, pekmez: 19,29 TL

Harcama gruplarının payı

Et, yumurta, kuru baklagil: yüzde 27,3

Süt ve süt ürünleri: yüzde 26,77

Meyve ve sebze: yüzde 26,9

Ekmek, makarna vb.: yüzde 11,38

Diğer gıda kalemleri: yüzde 7,62

Kaynak: Haber Merkezi