Açlık ve Yoksulluk Sınırı Mayısta da Arttı

BİSAM'ın Mayıs 2025 verilerine göre açlık sınırı 23 bin 615 TL’ye, yoksulluk sınırı ise 81 bin 868 TL’ye ulaştı. Tek başına yaşayan bireylerin yoksulluk sınırı ise 37 bin 912 TL oldu.

Son Güncelleme:
Açlık ve Yoksulluk Sınırı Mayısta da Arttı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Birleşik Metal-İş Sınıf Araştırmaları Merkezi (BİSAM) verilerine göre, dört kişilik bir aile için açık sınırı Mayıs 2025’te 23 bin 615 TL’ye, yoksulluk sınırı ise 81 bin 868 TL’ye çıktı.

TÜİK madde fiyatları, İstanbul Halk Ekmek ve zincir market verileri ile BİSAM’ın Beslenme Kalıbı esas alınarak, yapılan hesaplamada, dört kişilik bir ailenin sağlıklı beslenebilmesi için aylık asgari gıda harcaması 23 bin 615 TL’ye çıktı.

Bu bedele barınma, ulaşım, sağlık, eğitim gibi giderlerin eklenmesinin ardından ise, yoksulluk sınırı 81 bin 686 TL oldu.

Açlık ve Yoksulluk Sınırı Mayısta da Arttı - Resim : 1

BİSAM’ın verilerinde aile bireylerine göre, gıda giderleri şöyle oldu:

Yetişkin erkek: 6 bin 597 TL

Yetişkin kadın: 6 bin 254 TL

15-18 yaş genç: 6 bin 610 TL

4-6 yaş çocuk: 4 bin 155 TL

Tek başına yaşayan bireyler için ise yoksulluk sınırı en az 37 bin 912 TL oldu.

BİSAM’ın raporunda, gıda harcamalarında ne yüksek pay ise sebze ve meyvede oldu. Gider tablosu ise şöyle oldu:

Meyve ve sebze: 211,71 TL

Süt ve süt ürünleri: 210,71 TL

Et, tavuk, balık: 161,64 TL

Ekmek: 71,43 TL

Yağ (katı+sıvı): 40,69 TL

Yumurta: 15,22 TL

Şeker, bal, reçel, pekmez: 19,29 TL

Harcama gruplarının payı

Et, yumurta, kuru baklagil: yüzde 27,3

Süt ve süt ürünleri: yüzde 26,77

Meyve ve sebze: yüzde 26,9

Ekmek, makarna vb.: yüzde 11,38

Diğer gıda kalemleri: yüzde 7,62

Gelir Adaletsizliği Derinleşiyor: Refah Payı ÇağrısıGelir Adaletsizliği Derinleşiyor: Refah Payı ÇağrısıEkonomi

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Açlık ve yoksulluk sınırı
Son Güncelleme:
Hindistan'daki Uçak Kazası Sonrası Boeing Hisselerinde Sert Düşüş Hindistan'daki Uçak Kazası Sonrası Boeing Hisseleri Çakıldı
Afyon Sucuğu Avrupa’dan Tescilli Lezzet Statüsü Aldı Afyon Sucuğu Avrupa’dan Tescilli Lezzet Statüsü Aldı
Murat Ülker'den Osimhen İtirafı! Servet Harcamış Murat Ülker'den Osimhen İtirafı! Servet Harcamış
Kadınlar Çocuk Sahibi Olmazsa İnsanlık Ne Zaman Yok Olur? Kadınlar Çocuk Sahibi Olmazsa İnsanlık Ne Zaman Yok Olur?
ÇOK OKUNANLAR
63 Yıllık Ünlü Otel Devi İflas Etti: Tatil İçin Rezervasyon Yaptıranlar Diken Üstünde Rezervasyon Yaptıranlar Diken Üstünde! İflas Etti
SGK Uzmanı Duyurdu: O Ödemelere Zam Geldi! Bu Ay İki Kat Fazla Para Yatacak SGK Uzmanı Duyurdu: O Ödemelere Zam Geldi! Bu Ay İki Kat Fazla Para Yatacak
Hindistan'da Uçak Düştü! İçinde 242 Yolcu Vardı Cesetler Çıkarılıyor... Düşen Uçaktan Kurtulan Var mı? Flaş Açıklama
Ali Koç Transferde Çıldırdı! 4 Yıldızın İsmi Ortaya Çıktı Ali Koç Transferde Çıldırdı! 4 Yıldızın İsmi Ortaya Çıktı
Türkiye'nin En Borçlu 20 Şirketi Açıklandı: Listedeki Devlere Çok Şaşıracaksınız Türkiye'nin En Borçlu 20 Şirketi Açıklandı: Listedeki Devlere Çok Şaşıracaksınız