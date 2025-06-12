Hindistan'daki Uçak Kazası Sonrası Boeing Hisselerinde Sert Düşüş

Hindistan’daki uçak kazasının ardından New York Borsası’nda açılış öncesi işlemlerde Boeing hisselerinde yüzde 6’lık bir düşüş yaşandı. Bu gerileme, şirketin piyasa değerinden yaklaşık 10 milyar doların silinmesine neden oldu.

Hindistan'daki Uçak Kazası Sonrası Boeing Hisselerinde Sert Düşüş
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Hindistan'da Air India filosuna ait bir Boeing 787-8 Dreamliner uçağının düşmesi, yatırımcılar arasında büyük bir tedirginliğe yol açtı. Kazanın ardından New York Borsası’nda açılış öncesi işlemlerde Boeing hisseleri %6 oranında değer kaybetti. Bu düşüş, şirketin piyasa değerinde yaklaşık 10 milyar dolarlık bir azalmaya neden olarak, toplam değeri 151 milyar dolara geriletti.

ESKİ KAZALAR YATIRIMCININ HAFIZASINDA

Kaza ile ilgili henüz net bilgiler paylaşılmamış olsa da, yatırımcıların tepkisinin arkasında geçmişte yaşanan 737 MAX kazalarıyla ilgili endişeler yer alıyor. 2023 sonunda ve 2024 başlarında yaşanan teknik problemler nedeniyle Boeing 737 MAX tipi uçaklar bir kez daha gündeme gelmişti. Özellikle 2018 ve 2019 yıllarında meydana gelen ve can kayıplarına yol açan kazalar, şirketin güvenlik sicilini ciddi şekilde zedelemişti.

DREAMLİNER SERİSİNDE ENDİŞE BÜYÜYOR

Kazaya karışan 787-8 modeli, Dreamliner serisinin en küçük kapasiteli versiyonu. Boeing, bu seriyle bugüne kadar 1 milyar yolcu taşıdığını ve modelin şirket tarihindeki en başarılı yolcu uçaklarından biri olduğunu vurguluyor. Ancak bu kazayla birlikte 787 serisine dair güvenlik soruları yeniden gündeme gelmiş durumda. Özellikle kazanın bir üretim hatasından kaynaklanıp kaynaklanmadığı, önümüzdeki günlerde hem Boeing’in hem de yatırımcıların radarında olacak.

Bu gelişmeler, Boeing'in halihazırda yaşadığı mali sıkıntıların üzerine tuz biber ekti. Şirketin 2024’teki gelirleri, bir önceki yıla göre %14 düşerek 66.5 milyar dolara geriledi. 2023 yılında 2.2 milyar dolar zarar açıklayan şirket, 2024’te bu rakamı 11.8 milyar dolara çıkardı. Böylece Boeing, üst üste altıncı yıl zarar açıklamış oldu.

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