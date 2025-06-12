Bankalara Olan Borç Katlandı CHP'li Vekil Ekonomi Yönetimine Ateş Püskürdü

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CHP Mersin Milletvekili Gülcan Kış ekonomi politikalarına yönelik değerlendirmelerde bulundu. Kış, ‘faiz sebep enflasyon netice’ temeline dayanan ve ‘Nas’ olarak tarif edilen ekonomi modelinin dengeleri bozduğunu ve toplumun borç içerisinde olduğunu vurguladı.

Kış Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Bu ekonomi modeli değil; bu halkı borçla ezen, bankaları zengin eden bir çöküş düzenidir” sözlerini hatırlatarak şöyle konuştu: “Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu sözleriyle ekonomiyi faiz karşıtlığı üzerine kurdu. Peki sonuç ne oldu? Nas dediler, faiz indirdiler, sonra yüksek faizle milleti çökerttiler. Bugün Türkiye, işte o büyük çelişkinin bedelini ödüyor. Faizle mücadele etmediler, halkı faizle baş başa bıraktılar. Bir yandan dini referanslarla ahlak dersi verdiler, diğer yandan bankaları rekor kârlara ulaştırdılar. Bu ekonomi modeli değil; bu halkı borçla ezen, bankaları zengin eden bir çöküş düzenidir.”

'EKONOMİ DEĞİL, BANKALAR BÜYÜYOR'

CHP’li Gülcan Kış, 2025’in ilk dört ayında Türkiye’deki bankaların 264,2 milyar lira net kâr ettiğini, vatandaşların ise aynı dönemde 360,6 milyar lira faiz ödediğini belirterek şu değerlendirmeyi yaptı: “Vatandaş faize çalışıyor, bankalar servet kazanıyor. Bu tablo, emeğiyle geçinmeye çalışan milyonların nasıl bir ekonomik sömürü düzenine mahkûm edildiğini açıkça gösteriyor. Türkiye’de ekonomi değil, bankaların kasası büyüyor. AKP’nin millete sunduğu Türkiye tam olarak budur.”

'4,8 TRİLYONLUK BORÇ, HER HANEDE FAİZ YÜKÜ'

Gülcan Kış, bankalara, finans kuruluşlarına, TOKİ’ye ve varlık yönetim şirketlerine olan toplam borcun 4 trilyon 843 milyar liraya ulaştığını vurgulayarak şunları söyledi: “Sadece 2025’in ilk beş ayında bireysel kredi ve kredi kartı borçları yüzde 19’a yakın arttı. İnsanlar artık temel ihtiyaçlarını bile borçla karşılayabiliyor. Bu borç düzeniyle ekonomiyi ayakta tutmaya çalışıyorlar ama milletin beli kırılmış durumda.”

KOBİ’LER VE ÇİFTÇİLER BORÇLA BOĞUŞUYOR

CHP’li Gülcan Kış, küçük ve orta boy işletmelerin (KOBİ) bankalara olan toplam borcunun 5 trilyon 33 milyar liraya, tarım sektörünün borcunun ise 1 trilyon 9 milyar liraya yükseldiğini hatırlatarak, “Takibe düşen borçlar katlanıyor. KOBİ’lerin icralık borçları yüzde 34, tarım sektörünün borçları ise yüzde 75 oranında arttı. Üreten kesimler borca, faize, icraya sürüklenmiş durumda. Esnaf da, çiftçi de çöküyor” dedi.

'23 MİLYONU AŞKIN İCRA DOSYASI VAR'

CHP Mersin Milletvekili Gülcan Kış, 2025 yılı başından bu yana icra dairelerine 4 milyon 336 bin yeni dosya geldiğini, toplam derdest dosya sayısının 23 milyon 630 bine ulaştığını belirterek şu ifadeleri kullandı: “Her üç haneden biri icralık. Bu tablo AKP’nin halkı nasıl bir çıkmaza sürüklediğini açıkça ortaya koyuyor. İnsanlar ayakta kalmaya değil, hayatta kalmaya çalışıyor.”

'BU DÜZENİ MAKYAJLAYAMAZSINIZ'

CHP Mersin Milletvekili Gülcan Kış, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in politikalarına da tepki göstererek şunları söyledi: “Sayın Şimşek bu çöküş düzeninin vitrinini süslemeye çalışıyor ama içerideki yangını gizleyemez. Artık ne faiz artırımları ne dış yatırım hikâyeleri bu enkazı örtemez. Çünkü sorun yalnızca ekonomide değil, anlayıştadır.”

'BU DÜZEN DEĞİŞECEK'

CHP’li Gülcan Kış, sözlerini şu ifadelerle tamamladı: “Artık hiçbir Hazine ve Maliye Bakanı AKP’nin yarattığı ekonomik yıkımı durduramaz. Çünkü bu sistem çürümüş bir zihniyetin ürünüdür. Bu düzenin kazananı bir avuç banka, kaybedeni milyonlarca emekçidir. Vatandaş artık cebine dokunanı affetmeyecek. Sandık günü geldiğinde bu düzenin hesabı sorulacak. Bu düzen değişecek.”

Kaynak: Haber Merkezi