Alışveriş Devinden Piyasayı Sarsan Karar! Türkiye'nin 81 İlinde Geçerli Olacak

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Yeni uygulama, yalnızca müşterilere değil, Hepsiburada platformunda faaliyet gösteren iş ortaklarına da önemli katkılar sağlıyor. Pazar günü gerçekleştirilen teslimatlar sayesinde ürünlerin müşterilere ulaşma süresi kısalırken, haftalık teslimat yoğunluğunun dengelenmesiyle operasyonel verimlilik artıyor.

HEPSİJET ANLAŞMALI SATICILAR YARARLANABİLECEK

Uygulamadan, Hepsiburada’nın kargo markası HepsiJET ile çalışan satıcılar yararlanabilecek. Bu sayede satıcılar, teslimat hızını artırarak müşteri memnuniyetini yükseltecek ve sadakat oranlarını güçlendirecek yeni bir avantaj elde etmiş olacak.

LOJİSTİK ALTYAPIYA YATIRIM VE EK İSTİHDAM

Hepsiburada, pazar günü teslimat hizmeti kapsamında lojistik altyapısını da genişletme kararı aldı. Transfer merkezlerinden saha ekiplerine kadar tüm teslimat zincirinde yeni yatırımlar gerçekleştirilirken, sistemin haftanın 7 günü kesintisiz hizmet sunabilmesi için personel sayısı %8 oranında artırıldı. Bu kapsamda yeni istihdam da yaratıldı.

“MÜŞTERİLERİMİZİN PROGRAMINA UYUM SAĞLIYORUZ”

Hepsiburada Lojistik Grubu Üst Yöneticisi Hakan Karadoğan, teslimat esnekliğinin tüketici kararlarında belirleyici bir unsur haline geldiğini vurgulayarak, bu nedenle lojistik yeteneklerini sürekli geliştirdiklerini ifade etti.

Pazar günü teslimat hizmetiyle Türkiye genelinde önemli bir yeniliğe daha öncülük ettiklerini belirten Hakan Karadoğan, “Kullanıcılarımızın günlük programlarına uyum sağlamaya devam ediyoruz. Aynı zamanda iş ortaklarımız için de verimli yapılar kurmayı sürdürüyoruz. Amacımız, müşterilerimizin hayatını kolaylaştıran yenilikleri hayata geçirmeye devam etmek” dedi.

Kaynak: Haber Merkezi