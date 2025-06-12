Bakan Şimşek'ten Yıl Sonu İçin Enflasyon Tahmini

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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ekonomi gündemi ve kira fiyatlarına ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Şimşek, enflasyonun son 40 ayın en düşüğünde olduğunu vurguladığı açıklamasında, “Hala yüksek mi? Daha da düşüşünü öngörüyoruz, ama önemli mesafe katettik. Bu dönemde büyüme ılımlı devam ediyor. Hizmetler sektörü üzerinden istihdam sağlamaya devam ettik. Program arzulanan sonuçları veriyor” ifadelerini kullandı.

Rezerv birikimlerinde bir sorun olmadığını belirten Bakan Şimşek, “24 Mayıs’ta karar aldık. Dedik ki Türk lirası cinsinden yurt dışı repo, krediler için kısa vadeli olanlara zorunlu karşılık getirdik. 1 aya kadar zorunlu karşılığı yüzde 18’e çıkardık, 3 aya kadar yüzde 14’e çıkardık. Biz riskleri azaltmak için kısa vadeli spekülatif sermaye girişini sınırlayan bir adım attık. Bizim sıcak paraya ihtiyacımız yok. Uluslararası sermaye geri geldi. Biz kısa vadeli uluslararası sermayenin girişini sınırlamaya çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

KİRA AÇIKLAMASI

Enflasyonu yüksek kılan faktörlerin arasında hizmet ve kira enflasyonlarının olduğuna dikkat çeken Bakan Şimşek, “Son 1 yıldır enflasyonda 40 puanlık bir düşüş var. Mal enflasyonu mayıs ayı itibarıyla yüzde 28.7’ye düştü. Temel mallarda enflasyon yüzde 20’ye düşmüş. Enflasyonu yüksek kılan yüzde 35.4’te tutan ana faktörlerden bir tanesi hizmetlerdir. Hizmet enflasyonu hala yüzde 51’ler civarı. Kirayı bir kenara bırakırsanız hizmet enflasyonu bile yüzde 43’e düştü. Kiralara yüzde 25 limiti getirilmiş. Biz bu limiti kaldırdık. Kaldırınca kiralarda bir süre yüzde 120’lerin üzerinde artışlar oldu. Bu manşet enflasyonu yukarı çekti. Temel enflasyon dinamiğine bakarsanız çoktan yüzde 30’un altındayız” dedi.

Şimşek, enflasyonda kalıcı düşüşün içinde olduklarını belirterek, “Finansal koşullar sıkı kalacak. Destekleyici maliye ve gelirler politikası devam edecek. Yönetilen ve yönlendirilen fiyatlarda biz hedef enflasyonu gözeteceğiz. Emtia fiyatları düşük seyrediyor. Arz yönlü tedbirler alıyoruz. Bu program çok kapsamlı bir dezenflasyon programı” diye konuştu.

YIL SONU ENFLASYON TAHMİNİNİ AÇIKLADI

Şimşek, yıl sonu enflasyon tahmini için ise, “Bugün biz büyük resme baktığımız zaman net olarak hizmetlerdeki katılığın kırıldığını görüyorsak bu program artık gerçekten sonuç vermeye başladı demektir. Bizim gördüğümüz trend hedef aralığı ile tutarlı. Merkez Bankamız bir tahmin aralığı koyuyor. Yüzde 19-29 arası. Enflasyon 20’li rakamlarda bu sene bitecek” dedi.

Kaynak: Haber Merkezi