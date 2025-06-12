600 Bin Kamu İşçisi İçin Kritik Tarih Belli Oldu! Zamları Belirleyecek

Türk Ağır Sanayii ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenleri Sendikası (TÜHİS), TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ heyetlerinin geçtiğimiz aylarda 600 binden fazla kamu işçisi için başlattığı toplu sözleşme pazarlığında kritik tarih belli oldu. Kamu işçilerinin zam pazarlığında 4. toplantı yarın saat 14.00’da gerçekleşecek.

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600 Bin Kamu İşçisi İçin Kritik Tarih Belli Oldu! Zamları Belirleyecek
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Kurban Bayramı’nın sona ermesinin ardından gözler yeniden kamu işverenini temsil eden TÜHİS'in sunacağı teklife çevrilmişti. Toplu sözleşme pazarlığında yeni toplantının yarın saat 14.00’da yapılacağı açıklandı. TÜHİS, ilk zam teklifini yarın saat 14.00'te işçi tarafına sunacak.

600 Bin Kamu İşçisi İçin Kritik Tarih Belli Oldu! Zamları Belirleyecek - Resim : 1

'VERİLEN TEKLİFE BAKACAĞIZ'

TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar, TÜRK-İŞ Genel Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında, Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü'ne ilişkin şu açıklamayı yaptı: Verilen teklife bakacağız. Talebimizin karşılığında ne vermişler onu değerlendireceğiz. Ondan sonra süreç devam edecek. Bu ilk teklif olduğu için hangi oranda olacağını bilmiyoruz. Teklif edilen rakamı bilmeden bir şey söylemek erken olacaktır. Yarın teklif verildikten sonra değerlendirmemizi yapacağız.

600 Bin Kamu İşçisi İçin Kritik Tarih Belli Oldu! Zamları Belirleyecek - Resim : 2

ZAMLARI BELİRLEYECEK

Yeni sözleşme ile birlikte 4-D kamu çalışanlarının maaşlar ve işçilerin hakları yeniden düzenlenecek. Kamu işçilerini ilgilendiren Toplu İş Sözleşmesi aynı zamanda memur zammı için belirleyici olacak.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın ev sahipliğinde yapılan görüşmelerde ilk toplantı 27 Şubat tarihinde yapılırken, taraflar 16 Nisan, 24 Nisan ve 16 Mayıs tarihlerinde bir araya gelmişti.

600 Bin Kamu İşçisi İçin Kritik Tarih Belli Oldu! Zamları Belirleyecek - Resim : 3

GÜNLÜK 1800 LİRA İSTEMİŞLERDİ

İşçi tarafı günlük en düşük ücretin 1800 liraya yükseltilmesini talep etmişti. Bununla beraber ücretlere 2025'in ilk altı ayı için yüzde 50, diğer altı aylık dönemleri için ise yüzde 25 zam yapılması istenmişti.

'SÜRECİ YÜRÜTÜYORUZ'

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, konuyla ilgili daha önce yaptığı bir açıklamada "24 Nisan'da yeni bir toplantı yapılacak. Bu çerçeve içerisinde hassasiyetle süreci yürütüyoruz. Şu an bir şey söylemek için çok erken. Biz Bakanlık olarak da koordinasyon sorumluluğuna sahibiz" demişti.

Bakan Işıkhan Duyurdu! Kamu İşçisi İçin İlk Zam Teklifinin Tarihi Belli OlduBakan Işıkhan Duyurdu! Kamu İşçisi İçin İlk Zam Teklifinin Tarihi Belli OlduEkonomi

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Kaynak: AA-İHA

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