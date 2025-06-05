Bakan Işıkhan Duyurdu! Kamu İşçisi İçin İlk Zam Teklifinin Tarihi Belli Oldu

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, kamuda yaklaşık 600 bin işçinin sözleşme görüşmeleriyle ilgili ilk teklifi Kurban Bayramı'ndan sonra sendikalara sunacaklarını duyurdu

Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü üzerine değerlendirmelerde bulunan Bakan Işıkhan, sözleşme sürecinin halen devam ettiğini vurguladı. Görüşmelerde kamu işveren tarafını temsil eden TÜHİS’in, TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ’in taleplerine ilişkin hazırlıklarını tamamladığını ifade etti.

'UZLAŞIYLA TAMAMLANACAĞINA İNANIYORUM'

Sürecin, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ekipleri tarafından koordineli bir şekilde yürütüldüğünü aktaran Işıkhan, "İnşallah bayramdan sonra ilk teklifimizi kamu işçilerimize sunmuş olacağız. TÜHİS teklifini yaptıktan sonra da müzakere süreci başlayacak. İşçi sendikalarımızla bir araya geldiğimiz o masada uzlaşıyla bu süreci tamamlayacağımıza yürekten inanıyorum. Kurban Bayramı dolayısıyla tüm emekçi kardeşlerimizin bayramını tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA