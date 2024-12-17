Memur ve Kamu İşçisine Farklı SSK'lı ve Bağ-Kur'luya Farklı Tarife! Emekli Maaşında 4a, 4b, 4c Ayrımı: Zamlı Kıdem Tazminatı da Alabilecekler

Emeklilik planı yapanlar için 2024 yılı önemli bir dönem noktası olacak. Emeklilik dilekçesini 2024 yılı içinde verenler, 2025 yılına erteleyenlere göre yüzde 30 daha fazla emekli aylığı alacak. Bu farkın ömür boyu ödenecek maaşları etkilemesi, karar verme sürecini daha da zorlaştırmış durumda.

SSK VE BAĞ-KUR’LU EMEKLİ ADAYLARI BU SÜREYİ KAÇIRMAYIN

Şu an 30 bin TL olarak görünen bir emekli maaşı 2025 yılında 23 bin TL seviyelerine gerileyecek. Ocak ayında yapılacak emekli maaş zammı bile bu farkı kapatmaya yetmeyecek. Bu kapsamda özel sektörde çalışan SSK’lı işçiler ile Bağ-Kur’luların emeklilik dilekçesini en geç 31 Aralık’a kadar vermeleri kritik önem taşıyor.

ASGARİ ÜCRETİN ÜZERİNDE KAZANANLAR DİKKAT!

Özellikle asgari ücretin 2-3 katı ücretle çalışan ve emekliliğe hak kazananlar bu yıl dilekçe vermedikleri takdirde e-Devlet’te şu an görünen emekli aylığı seviyesine ancak 6 yıl çalıştıktan sonra kavuşabilecekler. Ancak asgari ücretin 5-6 katı ücretle çalışanlar için telafi süresi daha da kısalıyor. Bu kişilerin emekli olmaması daha avantajlı olabilir.

MEMURA HEM YÜKSEK MAAŞ HEM ZAMLI KIDEM TAZMİNATI AVANTAJI

Kamu görevlileri ve kamu işçileri içinse 14 Ocak 2025’e kadar süre var. SSK ve Bağ-Kur’luların aksine bu kişilerin kıdem tazminatında da zamlı tarifeden yararlanması mümkün.

Kaynak: Haber Merkezi