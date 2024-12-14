Emekli Maaş Farkına Düzenleme Yok! Bakan Işıkhan'dan Net Mesaj: 15 Gün Sonra Dilekçe Veren Yüzde 30 Daha Az Alacak

2024 ile 2025 yılları arasında yaşanacak olan emekli maaş farkı nedeniyle emeklilik dilekçesi verecekler yüzde 30 daha yüksek aylık almak için SGK’lara koşmuştu. Emekli aylıkları arasındaki farkın kapanıp kapanmayacağı merak edilirken Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan konuya son noktayı koyacak açıklamada bulundu.

EMEKLİ MAAŞI BELİRLEMEDE BAĞLAR KOPTU!

Türkiye Gazetesi’nden Emrah Özcan’ın haberine göre Bakan Işıkhan, 2024 ve 2025 yılları arasındaki maaş farkının nedenlerini açıklarken, bu durumun özellikle enflasyon dönemlerinde güncelleme katsayısı ve maaş artışları arasındaki bağın kopmasından kaynaklandığını ifade etti.

EMEKLİ MAAŞLARINDA YÜZDE 30 FARK

Bakan Işıkhan 2024 yılı emekli maaşı Ocak zammının yüzde 49,25, Temmuz zammının ise yüzde 24,73 oranında zam yapıldığını ve bu artışın yıl genelinde toplamda yüzde 86,16’ya ulaştığını anımsattı. Buna karşın Bakan Işıkhan şu ifadeleri kullandı:

“1 Ocak-31 Aralık 2024 tarihleri arasında emeklilik başvurusu yapan herkes bu zamlardan yararlanacak. 2025 yılında ise geçmiş yıl primleri, 2024 yılı TÜFE oranının yüzde 45’i ve gelişme hızının da yüzde 6 olacağını varsaydığımızda, 2024 yılına ilişkin güncelleme katsayısı yüzde 46,8 olacak. Primler, bu oranla güncellenecek ve 2024 yılı aylık artışı ile güncelleme katsayısı arasında yaklaşık 40 puan fark oluşacaktır. Bu durum bu yıl emekli olmayıp seneye bırakan SSK ve Bağ-Kur’luların emekli aylıklarında yaklaşık yüzde 30 farka neden olacak.”

KİMLER EMEKLİ OLMALI, KİMLER BEKLEMELİ?

Uzmanlar 2024 yılında emekli olmayı düşünenlerin süreyi kaçırmamaları gerektiğini düşünüyor. Bu durumda kimlerin emeklilik dilekçesi vermesi gerektiğini şöyle sıraladılar:

Aynı İşyerinde Çalışmaya Devam Edecekler: Eğer emekli olduktan sonra Sosyal Güvenlik destek Primi (SGDP) ile aynı işyerinde çalışmaya devam edecekeseniz, 2024’te emekli olmanız yüzde 30 kaybı önleyecek.

Eğer emekli olduktan sonra Sosyal Güvenlik destek Primi (SGDP) ile aynı işyerinde çalışmaya devam edecekeseniz, 2024’te emekli olmanız yüzde 30 kaybı önleyecek. Başka işyerinde çalışacaklar: Emekli olduktan sonra işveren çalışmanıza izin vermiyorsa aynı maaşla başka bir iş yerinde SGDP ile çalışacaklar için bu yıl emeklilik dilekçesi vermek daha avantajlı.

Emekli olduktan sonra işveren çalışmanıza izin vermiyorsa aynı maaşla başka bir iş yerinde SGDP ile çalışacaklar için bu yıl emeklilik dilekçesi vermek daha avantajlı. Ticaret ile Uğraşanlar: Emekli olduktan sonra ticaret yapmayı ya da işyeri açmayı planlıyorsanız, bu yıl emeklilik dilekçesi vermelisiniz.

Emekli olduktan sonra ticaret yapmayı ya da işyeri açmayı planlıyorsanız, bu yıl emeklilik dilekçesi vermelisiniz. Yakın Gelecekte Emekli Olmayı Düşünenler: Hak sahibi olduğunuz halde birkaç yıl daha çalışıp emekli olmayı planlıyorsanız, 2025’i beklemeden emekli olmanız öneriliyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi