İSPARK'ın Fiyat Tarifesi Belli Oldu, İBB'den Açıklama Geldi

İSPARK ücretlerinin yüzde 115’e varan oranlarla zamlandığına ilişkin haberlerin yanıltıcı olduğunu vurgulayan İBB CHP Grup Sözcüsü Gencay Özcan yeni zam oranlarını paylaştı. En yüksek zam Tarihi Yarımada ve Kadıköy bölgesinde gerçekleşecek.

Megakent’in otopark sorununu önemli ölçüde karşılayan İSPARK’ın yeni yıl zamları merakla bekleniyordu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi’nin Aralık ayı oturumunda zamlar belirlendi. Anadolu Ajansı İSPARK’larda yüzde 115’e varan oranlarla zam yapıldığını yazdı. Ancak İBB CHP Grup Sözcüsü Gencay Özcan söz konusu haberin yanıltıcı olduğunu vurgulayarak zam oranlarını kamuoyuyla paylaştı.

Özcan “Kimi çevrelerin kamuoyu ile paylaştığı yanıltıcı veriler dikkate alınmamalıdır” açıklamasında bulundu. Özcan’ın paylaştığı rakamlar arasında en yüksek artışın Tarihi Yarımada ve Kadıköy bölgesinde olduğu görüldü. Bu bölgelerde otopark zammının yüzde 99,91 olduğu belirtilen Özcan, bu artışın trafik sorununun azaltmaya yönelik olduğunu vurguladı. Özcan, ikameti bu bölgede olanların otoparklardan indirimli faydalanacağını söyledi.

Trafiği azaltmak, toplu taşımayı teşvik etmek ve çevre dostu ulaşım yöntemlerini özendirmek hedefleriyle toplu taşımaya erişimin kolay olduğu, Tarihi Yarımada ve Kadıköy Rıhtım bölgelerinde ortalama fiyat artışı oranı yüzde 99.91 olarak belirlendi.

İSTANBUL

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclis’i aralık ayı toplantısının üçüncü oturumu, dün Saraçhane'deki belediye binasında yapıldı. Meclis’te, İBB iştirak şirketi İSPARK tarafından işletilen otoparkların yeni ücret tarifesi de kabul edildi.

İŞTE İLÇE İLÇE ARTIŞ YÜZDELERİ

1 Ocak 2025 tarihinden itibaren geçerli olacak yeni İSPARK tarifelerinin artış yüzdeleri şöyle:

1. Bölge Otoparkları: (Beşiktaş, Beyoğlu, Fatih, Kadıköy, Şişli, Üsküdar) Ortalama fiyat artış oranı %49.07

2.Bölge Otoparkları: (Ataşehir, Bakırköy, Bağcılar, Beykoz, Bayrampaşa, Bahçelievler, Esenler, Eyüpsultan, Gaziosmanpaşa, Güngören, Kartal, Kağıthane, Maltepe, Pendik, Sarıyer, Zeytinburnu, Tuzla, Ümraniye) Ortalama fiyat artış oranı %20.31

3.Bölge Otoparkları: (Adalar, Arnavutköy, Avcılar, Başakşehir, Beylikdüzü, Büyükçekmece, Çatalca, Çekmeköy, Esenyurt, Küçükçekmece, Sancaktepe, Silivri, Sultangazi, Sultanbeyli, Şile) Ortalama fiyat artış oranı %12.82

Tarihi Yarımada ve Kadıköy Rıhtım bölgelerinde ise 54 otopark 4.207 kapasite: Ortalama fiyat artış oranı %99.91

Böylelikle Tarihi Yarımada ve Kadıköy Rıhtım Bölgesi’nde yer alan toplam 54 otopark hariç İstanbul geneli tarife artış ortalaması %27,40 oldu. Tarihi Yarımada ve Kadıköy Rıhtım bölgesi dahil edildiğinde İstanbul geneli tarife artış ortalaması ise %45,53 olarak gerçekleşti.

TARİHİ YARIMADA’DA TRAFİĞİ AZALTMA HEDEFİ

Tarihi Yarımada ve Kadıköy Rıhtım; Metro, Marmaray, tramvay, lastikli toplu ulaşım ve deniz ulaşımının yaygın olduğu bölgeler olmaları nedeniyle pilot bölge olarak belirlendi. Trafik yoğunluğu ve karbon emisyonlarının yüksek olduğu birincil merkezi alanlarda (Fatih, Beşiktaş, Kadıköy gibi), otopark ücretleri artırılarak özel araç kullanımının sınırlandırılması hedeflendi.

Toplu taşıma erişiminin kolay olduğu bu bölgelerde, bisiklet, yürüme ve toplu taşıma gibi çevre dostu ulaşım yöntemleri teşvik edildi. Ayrıca, düşük emisyon alanları oluşturularak hava ve gürültü kirliliğinin azaltılması hedeflendi. Tüm bu düzenlemeler, sürdürülebilir bir kent ulaşım planını hayata geçirerek İstanbullular için erişilebilir, çevre dostu ve entegre bir ulaşım altyapısı oluşturmayı amaçlıyor.

PARK ET-DEVAM ET UYGULAMASI

2024 yılında hayata geçirilen Park Et-Devam Et (PD) sistemi, SKUP vizyonu kapsamında ilk olarak Yenikapı Otoparkında uygulanmaya başlandı. Tarihi Yarımadaya bireysel araç yerine toplu taşıma ile ulaşımın teşvik edilmesi amaçlandı. Bugün itibariyle 10 otoparkta 8.591 araç kapasitesiyle aktif olan sistemin, 2025 yılında 20 otoparkta 13.000 araç kapasitesine ulaşması hedefleniyor.

PD statüsü verilen otoparklara araçlarını park ederek İstanbulkart ile seyahatlerine devam eden vatandaşlar otopark ücretlerinde %50 indirim hakkından faydalanıyor.

EMİSYONUN AZALTILMASINA KATKI

Kadıköy ve Tarihi Yarımada’da %100 elektrikli araçlara %20 otopark indirimi uygulanarak emisyon azaltımı ve çevresel sürdürülebilirliğin desteklenmesi hedeflendi. Çevre dostu bu yaklaşımla kullanıcı memnuniyetinin artırılması ve elektrikli araç kullanımının teşvik edilmesi amaçlanıyor.

ÜCRETSİZ OTOPARK ALANLARI

Çevreci ulaşımı desteklemek ve vatandaşların ekonomik yükünü hafifletmek ve amacıyla şehir genelinde 67 noktada toplam 4.000 araç kapasiteli ücretsiz otopark alanları oluşturuluyor. Bu düzenleme ile araç sahiplerine alternatif çözümler sunulurken, ekonomik ve çevresel faydalar sağlanıyor.

Kaynak: Haber Merkezi