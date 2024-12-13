SON DAKİKA: Kıdem Tazminatı 47 Bin Liraya Dayanacak! Asgari Ücretliler Ve Çalışanlar Dikkat! İşte Tazminat Hesaplama Tabloları

Son dakika haberleri… Temmuz 2024’te kıdem tazminatı tavanı memur maaş zammı ile yüzde 19,31 oranında artarak 41.828 TL olmuştu. Ocak 2024’ten itibaren geçerli kıdem tazminatı taban ücreti de yüzde 49,11’lik artış ile 20.002 TL olan brüt asgari ücret kadar olmuştu. Ancak yeni yıl ile birlikte asgari ücret ile çalışanlar için kıdem tazminatı yeniden yükseliyor.

KIDEM TAZMİNATI TAVANINA MEMUR ZAMMI AYARI

Kıdem tazminatında tavan ücret memur zam oranı ile belirleniyor. Temmuz 2024’ten bu yana 6 aydır geçerli olan rakam 3 Ocak’ta açıklanacak Aralık ayı enflasyonu sonrası netleşecek. 1 Ocak’tan itibaren geçerli olacak yeni tavan ücreti büyük oranda netleşti.

5 AYLIK ENFLASYON FARKI YÜZDE

Kasım ayı TÜFE verisinin yüzde 2,24 olarak açıklanmasının ardından memur zammı için 5 aylık enflasyon farkı netleşti.

5 aylık enflasyon: Yüzde 14,57

5 aylık memur enflasyon farkı: Yüzde 4,15

5 aylık memur toplu sözleşme zammı: Yüzde 6

5 aylık enflasyon farkı dahil zam oranı: Yüzde 10,40

Not: Aralık ayından enflasyon rakamı ‘sıfır’ dahi geldi bu rakam kesinleşmiş oldu.

MERKEZ BANKASI’NDAN İPUCU

Merkez Bankası Kasım ayı Piyasa Katılımcıları anketinde yıl sonu enflasyon tahminleri ile 6 aylık memur enflasyon farkı da ortaya çıktı. Enflasyonun yılın son ayında yüzde 1,67’ye gerilemesi beklenirken memur zam tablosu da şöyle oluştu:

6 aylık enflasyon: Yüzde 16,22

Memur enflasyon farkı: Yüzde 5,65

Toplu sözleşme zammı: Yüzde 6

Memur zammı: Yüzde 11,99

KIDEM TAZMİNATI TAVANI 2025’TE NE KADAR OLACAK?

41.828 TL olan kıdem tazminatı tavanı beklentiler dahilinde gelecek enflasyon sonunda brüt 46.843 TL’ye yükselecek. Zam oranının açıklanması sonucu en net rakam Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın genelgesi ile belli olacak.

ASGARİ ÜCRETLİNİN KIDEM TAZMİNATI TAVANI

Kıdem tazminatı taban ücreti de brüt asgari ücret kadar ödeniyor. Bu kapsamda şu an 20.002 TL olan kıdem tabanı da Aralık ayının son günlerinde netleşecek. Bir yanda asgari Ücret görüşmeleri devam ederken bir yandan da zamda tahminler yapılmaya devam ediyor. Şu an için en öne çıkan senaryoda yüzde 30-35 oranında bir asgari ücret zammı. Yüzde 30’luk bir asgari ücret artışı ile brüt asgari ücretin 26.002 TL’ye, yüzde 35’lik senaryoda ise 27.002 TL’ye yükselmesi bekleniyor.

KIDEM TAZMİNATINI KİMLER ALABİLİR?

Yıllardır aynı işyerinde çalışanlar ayrılmak istediklerinde kıdemini yakmak istemiyor. Fakat istifayla kıdem alınabiliyor. Emekli olanlar, yaş dışında emeklilik hakkı elde edenler, askere gidenler, iş sözleşmesinin evlilik tarihinden itibaren 1 yıl içinde sonlandıranlar, haklı sebeplerle istifa edenler kıdem tazminatını alabiliyor.