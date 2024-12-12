ASGARİ ÜCRETTE İLK RAKAM Masaya Geliyor: Genci Yaşlısı 16 Aralık’ı Bekliyor! ‘Cumhurbaşkanı Devreye Girerse O Oran Uzak Değil’

“YÜZDE 40-45 ZAM GEREKLİ”

İlk toplantıya dair bilgileri de aktaran Doç. Dr. Baltacı, Bakan Işıkhan’ın geçtiğimiz yıllara göre daha yenilikçi bir konuşma metnine imza attığını kaydetti. Alım gücünün artırılması için yüzde 40-45 seviyelerinde bir zammın gerekli olduğuna dikkat çeken uzman isim, “Her ne kadar OVP'de bir güncelleme yapılıp bu yılın enflasyon beklentisi yüzde 44'lere çıksa da son iki aylık veriden aslında bunun bir parça daha yüksek seyredeceğini görüyoruz. Dolayısıyla yüzde 45 düzeyinde bir artış beklemek özellikle Cumhurbaşkanımız da devreye girdikten sonra çok da uzak değil diye düşünüyorum” diyerek asgari ücret tahminini açıkladı.