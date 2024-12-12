ASGARİ ÜCRETTE İLK RAKAM Masaya Geliyor: Genci Yaşlısı 16 Aralık’ı Bekliyor! ‘Cumhurbaşkanı Devreye Girerse O Oran Uzak Değil’
Asgari ücreti 2025 yılı için belirleme maratonu başladı. Taraflar, Tespit Komisyonu ikinci toplantısına ‘denge’ arayışı ile gelecek. 16 Aralık’taki asgari ücret 2. Toplantısında ilk kez masaya rakamların gelmesi beklenirken yeni asgari ücret için kulis bilgilerinin işaret ettiği rakam ortaya çıktı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın son dokunuşu yapması beklenen asgari ücret düzenlemesinde uzmanlar yüzde 40-45 zammın uzak olmadığını belirtiyorlar.
Kaynak: AHaber
Asgari ücret görüşmeleri işçi ve işveren taraflarının bir araya geldiği ilk toplantı ile başladı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan asgari ücrete ilişkin yaptığı açıklamada, asgari ücretin belirlenmesinde işçi ve işveren arasındaki dengenin korunmasına dikkat çekti. Bir benzer mesaj da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan geldi. Erdoğan, “Meyvelerini toplamaya başladığımız ekonomi programını bozmayacak şekilde, sabit gelirlilerin durumlarını mümkün olan en iyi seviyeye çıkartmayı arzu ediyoruz” dedi.
RAKAM YOK TAHMİN VAR!
Asgari ücret ilk toplantısında her zamanki gibi herhangi bir oran veya rakam zikredilmedi. Ancak kulislerde masaya gelecek pazarlık oranının hedef enflasyon ile gerçekleşecek enflasyonun ortalaması olan yüzde 32-33 seviyelerinden başlayacağı konuşuluyor. AKP kanadından gelen bilgilere göre ise rakamın 24-25 bin TL aralığında olması yönünde talepler olduğu ifade ediliyor.
ASGARİ ÜCRET 2. TOPLANTISINDA İLK RAKAM GELİYOR
Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun bu yıl diğer yıllardan farklı olarak yeni asgari ücreti üç toplantı sonunda belirlemesi bekleniyor. 25 Aralık’a kadar açıklanması beklenen asgari ücret için ilk rakamların ise 16 Aralık Pazartesi günü gerçekleştirilecek ikinci toplantıda masaya geleceği öngörülüyor. İlk teklifi ise her sene olduğu gibi işçi temsilcisi TİSK yapacak.
ÇALIŞAN MAAŞLARI ARASINDAKİ DENGE BOZULDU
Peki yılan hikayesine dönen 2025 asgari ücret zam sürecinde yeni rakam ne olacak? Çalışma Ekonomisti Doç. Dr. Işıl Kurnaz Baltacı A Haber'de yaptığı değerlendirmesinde, görüşmelerde tarafların denge arayışına dikkat çekti. İşverenlerin hem iş hem rekabet gücünü korumak hem de çalışanların refah seviyesini artırmak istediğini belirten uzman isim, “Son yıllarda asgari ücretteki artışlar iş gücü piyasasındaki diğer ücretleri de etkiliyor. Ancak diğer ücretler seviyelerindeki artışın asgari ücretteki kadar yüksek olmadığını görüyoruz” diyerek çalışanlar arasında daha adil bir ücret politikasının önemini vurguladı.
“YÜZDE 40-45 ZAM GEREKLİ”
İlk toplantıya dair bilgileri de aktaran Doç. Dr. Baltacı, Bakan Işıkhan’ın geçtiğimiz yıllara göre daha yenilikçi bir konuşma metnine imza attığını kaydetti. Alım gücünün artırılması için yüzde 40-45 seviyelerinde bir zammın gerekli olduğuna dikkat çeken uzman isim, “Her ne kadar OVP'de bir güncelleme yapılıp bu yılın enflasyon beklentisi yüzde 44'lere çıksa da son iki aylık veriden aslında bunun bir parça daha yüksek seyredeceğini görüyoruz. Dolayısıyla yüzde 45 düzeyinde bir artış beklemek özellikle Cumhurbaşkanımız da devreye girdikten sonra çok da uzak değil diye düşünüyorum” diyerek asgari ücret tahminini açıkladı.
ASGARİ ÜCRET ZAMMI ENFLASYONU ARTIRIR MI?
Asgari ücret zam döneminde en büyük handikaplardan biri ve hükümeti en çok endişelendiren konulardan biri dizginlenmeye çalışılan enflasyon üzerindeki olumsuz etkileri. Ancak uzmanlara göre, ekonomik büyümenin yavaşladığı şu anki gibi dönemler asgari ücrete yapılacak bir zammın enflasyona katkısının daha az olduğu belirtiliyor.