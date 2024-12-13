Haksız Avantaj Sağladı! Türkiye Acımadı: Google'a Rekabet Kurumu'ndan 2,6 Milyar TL'lik Ceza

Rekabet Kurulu Google'a yayıncı reklam sunucusu hizmetleri pazarındaki hakimiyetine dayanarak kendi arz tarafı platform (SSP) hizmetine haksız avantaj sağladığı, söz konusu kendini kayırma eyleminin rakiplerin faaliyetlerini zorlaştırıcı nitelikte olduğu gerekçesiyle 2 milyar 607 milyon 564 bin TL idari para cezası verdi.

Haksız Avantaj Sağladı! Türkiye Acımadı: Google'a Rekabet Kurumu'ndan 2,6 Milyar TL'lik Ceza

Google Reklamcılık ve Pazarlama Ltd. Şti., Google International LLC, Google LLC, Google Ireland Limited ve Alphabet Inc. hakkında Rekabet Kurulu yürütülen soruşturma sonuçlandı.

Soruşturma sonucunda Google Reklamcılık ve Pazarlama Ltd. Şti., Google International LLC, Google LLC, Google Ireland Limited ve Alphabet Inc.ten oluşan ekonomik bütünlüğün yayıncı reklam sunucusu hizmetleri pazarında hâkim durumda olduğuna karar verildi.

İHLAL TESPİT EDİLDİ

Google Reklamcılık ve Pazarlama Ltd. Şti., Google International LLC, Google LLC, Google Ireland Limited ve Alphabet Inc.ten oluşan ekonomik bütünlüğün yayıncı reklam sunucusu hizmetleri pazarındaki hakimiyetine dayanarak kendi arz tarafı platform (SSP) hizmetine haksız avantaj sağladığı, söz konusu kendini kayırma eyleminin rakiplerin faaliyetlerini zorlaştırıcı nitelikte olduğu ve 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 6. maddesini ihlal ettiği tespit edildi.

Bu nedenle, Google Reklamcılık ve Pazarlama Ltd. Şti., Google International LLC, Google LLC, Google Ireland Limited ve Alphabet Inc. Inc.ten oluşan ekonomik bütünlüğe 2 milyar 607 milyon 564 bin TL idari para cezası verildi.

Kaynak: Haber Merkezi

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